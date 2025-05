PS5 / PS5 Pro Disc Laufwerk für 56 Euro – Von der Goldgrube zum Schnäppchen-Schleudertraum

Was haben Einhörner, Konzerttickets in der ersten Reihe und das PS5 Disc Drive gemeinsam? Richtig – sie waren lange Zeit selten, heiß begehrt und wurden zu Preisen gehandelt, bei denen selbst Scalper rot wurden. Doch haltet eure DualSense-Controller fest, denn der ehemals königlich überteuerte Disc-Schacht der PlayStation 5 und PS5 Pro wird euch jetzt quasi frei Haus nachgeworfen – wenn ihr euch auf ein kleines Bestell-Abenteuer mit Lieferando und MediaMarkt/Saturn einlasst.

Von der Rarität zur Ramschware – was ist passiert?

Früher musste man das Disc Drive quasi mit Blutopfer und einem kleinen Gedicht an Sony erbetteln – heute reicht ein Rabattcode (MMSTAG25), ein Lieferando-Account und etwas Glück beim lokalen MediaMarkt. Was einst für über 200 Euro vertickt wurde, gibt’s nun für sagenhafte 56,48 Euro – inklusive Pizza-Feeling, denn die Bestellung läuft über Lieferando. Kein Witz.

Das Ganze läuft über die Aktion „Lieferando x MediaMarkt/Saturn“, und sie ist so herrlich absurd, dass man sich fragt, warum wir nicht schon längst unsere Konsolen-Zubehörteile mit der nächsten Pizza-Bestellung kombinieren. Ein PS5-Laufwerk als Beilage zum Chili-Cheese-Burger? Her damit.

Kleiner Haken: Das funktioniert natürlich nur dort, wo Lieferando auch mit MediaMarkt oder Saturn kooperiert. Berlin scheint hier das neue Mekka der PS5-Aufrüstungen zu sein – aber keine Sorge, wenn’s heute nicht klappt: Morgen gibt’s neue Einlösungen. 200 Bestellungen pro Tag sind erlaubt. Das klingt nach einem sehr exklusiven Club … für Menschen mit Geschmack und einem Faible für optische Medien.

PS5 und PS5 Pro für sagenhafte 56 Euro über Umwege

Für wen lohnt sich das überhaupt?

Für alle, die ihrer PS5 Digital Edition (Slim-Modell) oder der neuen PS5 Pro endlich den langersehnten Schlitz verpassen wollen. Denn ja, das gute Stück liest nicht nur Spiele, sondern auch Filme – in 4K Ultra HD Blu-ray. Wer also noch eine Sammlung an Discs im Schrank hat (oder Eltern, die es nicht über sich bringen, Netflix zu benutzen), wird damit glücklich.

In einer Welt, in der man für einen PS5 Pro Faceplate aus China mehr zahlt als für ein originales Laufwerk, ist dieses Angebot ein kleines Wunder. Und das Beste: Es ist legal, offiziell und hat den Charme eines absurden Schnäppchen-Stunts, den nur Deutschland in Zusammenarbeit mit einem Lieferdienst so zustande bringt.

Also los: Bestellt euch ein Laufwerk, legt eine Disc ein und genießt das gute alte „Disc einlegen – Konsole rattert – Spiel startet“-Feeling. Und wenn’s nicht klappt, gibt’s wenigstens Pommes.

Danke an die MyDealerz für diesen irren Fund!