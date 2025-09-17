PS5 / PS5 Pro Firmware 25.06-12.00.00 verfügbar, das steht im Changelog

Sony hat das neues PS5 / PS5 Pro Firmware-Update ausgerollt, das ab sofort heruntergeladen werden kann. Mit an Bord sind zwei Funktionen, die den Alltag von Spielern erleichtern sollen:

Zum einen erweitert Sony die Kompatibilität des DualSense-Controllers. Statt jedes Mal neu koppeln zu müssen, können bis zu vier Geräte gleichzeitig registriert und per Tastenkombi gewechselt werden – egal ob PS5, PC oder Smartphone. Gerade wer regelmäßig Remote Play nutzt oder zwischen Plattformen pendelt, spart sich damit unnötiges Gefummel.

Strom sparen für die Umwelt

Neu ist außerdem der Power-Saver-Modus, der auf Wunsch die Leistung unterstützter Spiele reduziert, um Strom zu sparen. Sony verweist dabei auf die eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Zum Start sollen unter anderem Death Stranding 2: On the Beach, Demon’s Souls und Ghost of Yōtei Updates erhalten, weitere Spiele folgen. Welche Abstriche Spieler im Detail hinnehmen müssen, bleibt abzuwarten.

Der offizielle Changelog mit allen Details zum Update folgt hier:

Du kannst jetzt den Energiesparmodus für unterstützte PS5-Spiele aktivieren. Wenn du den Energiesparmodus verwendest, kannst du die Leistung nach Bedarf drosseln, um den Stromverbrauch zu senken. Unter Einstellungen > System > Energie sparen > Energiesparmodus verwenden kannst du dies anpassen. Du kannst dies für jedes unterstützte Spiel ein- oder ausschalten. Wenn der Energiesparmodus eingeschaltet ist und ein Spiel, das den Energiesparmodus unterstützt, aktiv ist, wird im Control Center neben dem Spiel im Wechsler ein Symbol angezeigt.

Wir haben die Gerätesoftware für den DualSense Wireless-Controller und den DualSense Edge Wireless-Controller aktualisiert. Es ist jetzt möglich, den Controller mit mehreren Geräten zu koppeln. Du kannst bis zu 4 Geräte registrieren und über deinen Controller umschalten, mit welchem Gerät du verbunden bist. Weitere Informationen findest du im Benutzerhandbuch für deine PlayStation®5-Konsole.



Wir haben die Gerätesoftware für die DualSense und DualSense Edge Wireless-Controller, die PlayStation VR2 Sense-Controller und den Access-Controller aktualisiert, um die Stabilität zu verbessern.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

So aktivierst du automatische PS5-Systemupdates

Damit deine PS5 immer auf dem neuesten Stand ist, kannst du Updates auch im Ruhemodus automatisch installieren lassen.

Gehe zu Einstellungen > System > Systemsoftware > Update und Einstellungen der Systemsoftware. Aktiviere die Optionen Update-Dateien automatisch herunterladen und Update-Dateien automatisch installieren.

Beim nächsten Start ist deine Konsole so automatisch auf dem neuesten Stand.