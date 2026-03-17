PS5 / PS5 Pro Firmware 26.02-13.00.00 – PSSR 2-Upgrade und neue Hub-Features verfügbar

Sony hat das Firmware-Update 26.02-13.00.00 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Während Standard-Modelle von Stabilitätsverbesserungen und neuen Emojis profitieren, liefert die Aktualisierung für Besitzer der PS5 Pro den bisher signifikantesten Eingriff in die Bildverarbeitung seit Launch der Konsole.

Im Zentrum steht die technisch überarbeitete Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2), die nun systemweit als Option zur Verfügung steht.

Manuelle Bildoptimierung für PSSR-Titel

Die wichtigste Neuerung für High-End-Nutzer findet sich tief in den Systemeinstellungen der PS5 Pro. Unter dem Pfad Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern lässt sich das neue, optimierte PSSR-Modell manuell erzwingen. Diese Funktion ist primär für Spiele gedacht, die zwar grundsätzlich PSSR unterstützen, aber noch nicht nativ auf das neueste Modell aktualisiert wurden.

Die Zielsetzung der Entwickler ist klar: schärfere Texturen und eine deutlich höhere Bildruhe. Durch die verbesserte KI-Bibliothek, die in Zusammenarbeit mit AMD im Rahmen von „Project Amethyst“ entstand, sollen Ghosting-Effekte und das typische Upscaling-Flimmern bei feinen Geometrien wie Gras oder Haaren minimiert werden. Das Update stellt somit sicher, dass die Hardware-Ressourcen der Pro-Konsole effizienter für die Rekonstruktion von Details genutzt werden, ohne die Framerate negativ zu beeinflussen.

Diese Spiele werden ab sofort oder in den kommenden Wochen unterstützt:

Control

Resident Evil Requiem

Alan Wake 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Rise of the Ronin

Monster Hunter Wilds

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Nioh 3

Silent Hill 2

Silent Hill f

Dragon Age: The Veilguard

Crimson Desert

Cyberpunk 2077 (bald)

Personalisierung im Willkommens-Hub

Abseits der Upscaling-Technik fokussiert sich die Firmware auf die visuelle Gestaltung der Benutzeroberfläche. Der Willkommens-Hub erhält einen neuen Showcase-Modus. Dieser aktiviert sich automatisch, wenn die Konsole über einen definierten Zeitraum inaktiv bleibt, und blendet die Menüelemente aus, um den gewählten Hintergrund vollständig anzuzeigen.

Ergänzend dazu erlaubt der Slideshow-Modus das Durchlaufen ganzer Alben aus der Mediengalerie als dynamischen Hintergrund. Nutzer können nun zudem eigene Screenshots direkt aus der Mediengalerie als permanentes Hintergrundbild festlegen, was die bisherigen Individualisierungsmöglichkeiten deutlich erweitert.

Kommunikation und Systemstabilität

Auf funktionaler Ebene integriert Sony die Unterstützung für Unicode 17.0 Emojis, womit die Konsole auf den aktuellen Standard für die Systemkommunikation aufgeschlossen hat. Parallel dazu wurden die Nachrichten-Layouts und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit auf diversen Systembildschirmen optimiert.

Wie bei Major-Updates üblich, enthält die Firmware zudem nicht näher spezifizierte Verbesserungen der Systemstabilität und Performance, um einen reibungslosen Betrieb der Software-Umgebung zu gewährleisten.

Das PS5 / PS5 Pro Update 26.02-13.00.00 ist ein Pflicht-Download für PS5 Pro-Besitzer, da es die Kontrolle über die Bildqualität direkt in die Hände der Nutzer legt. Während der Willkommens-Hub rein kosmetische Vorteile bietet, ist die manuelle PSSR-Verbesserung ein handfestes Werkzeug für Bildqualitäts-Enthusiasten. Die schrittweise Einführung von Unicode 17.0 rundet das Paket ab.

Offizielle Patch Notes – Version 26.02-13.00.00:

Wir haben PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf der PS5 Pro verbessert. Du profitierst von schärferen und klareren Bildern in unterstützten Spielen. Um das verbesserte PSSR-Modell für deine PSSR-kompatiblen Spiele zu aktivieren, die das verbesserte Modell nicht verwenden, gehe zu Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern . Diese Funktion ist nur auf der PS5 Pro verfügbar.

Unicode 17.0 Emojis werden jetzt unterstützt. Du kannst sie in deinen Nachrichten verwenden.

Für deinen Willkommen-Hub sind jetzt neue Funktionen verfügbar. Du kannst jetzt den Showcase-Modus verwenden, um eine vollständige Ansicht deines Willkommen-Hub-Hintergrunds anzuzeigen, wenn deine PS5-Konsole inaktiv ist. Wenn die Konsole eingeschaltet ist, wechselt dein Willkommen-Hub bei Inaktivität automatisch in den Showcase-Modus. Im Slideshow-Modus kannst du ein Album als Hintergrund festlegen und die Bilder im Wechsel anzeigen lassen. Du kannst den Showcase-Modus und den Präsentationsmodus in deinen Willkommens-Hub-Einstellungen aktivieren. Du kannst auch nach Belieben einstellen, nach welcher Inaktivitätszeit der Wechsel in den Showcase-Modus erfolgen soll. Du kannst jetzt den Hintergrund deines Willkommen-Hubs in deiner Mediengalerie festlegen. Ein neuer Hintergrund für deinen Willkommen-Hub ist verfügbar.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Hinweis: Wenn die aktuelle BETA auf der PS5 genutzt wird, muss diese möglicherweise manuell beendet werden, um die neue Firmware herunterladen zu können.