PS5 / PS5 Pro Firmware Update 25.06-12.02 verfügbar – das ist neu

Sony hat die neue PS5 Firmware 25.06-12.02 veröffentlicht. Auf den ersten Blick ist das Update unscheinbar, es bringt keine neuen Spielerfeatures, keine optischen Änderungen oder Menüerweiterungen. Der Fokus liegt klar auf Sicherheitsverbesserungen, also dem Schließen von potenziellen Exploits, die Hacker ausnutzen könnten. Wer also gehofft hat, dass Sony mal wieder die Benutzeroberfläche aufpeppt oder neue Funktionen für die DualSense bringt, wird enttäuscht sein.

Sicherheitsupdate

Sony selbst nennt nur „Sicherheitsfixes für die Systemsoftware„. Gleichzeitig erhielt die PS4 ein ähnliches Update, was darauf hindeutet, dass es sich um eine systemübergreifende Lücke handelt. Technisch gesehen sind solche Updates entscheidend, um die Plattform vor unerwünschtem Zugriff zu schützen. Für Spieler bedeutet das: Die Konsole läuft stabiler, aber sie merken kaum etwas davon im Alltag.

Für alle, die neugierig sind: Ein Sicherheitsupdate kann alles abdecken, von Schwachstellen in der Netzwerkkommunikation bis hin zu Speicher- oder Systemzugriffsproblemen. Sony hält die Details bewusst zurück, damit Hacker keine Angriffsmöglichkeiten bekommen.

Einordnung im Update-Zyklus

Anfang dieses Monats gab es bereits ein größeres PS5 Firmware-Update, das die Power-Save-Funktion brachte und es erlaubte, DualSense-Controller über mehrere Geräte zu koppeln. Solche größeren Updates kündigt Sony normalerweise Wochen oder Monate vorher an. Mit der neuen Version ist also nicht zu rechnen. Spieler können getrost sagen: Vor Ende 2025 erwarten wir keine weiteren großen Änderungen.

Für Gamer bedeutet das konkret: Wer das Update installiert, sichert seine Konsole ab, erlebt aber keine sichtbare Veränderung im Spielerlebnis. Die PS5 bleibt funktional identisch, lediglich die Stabilität und Sicherheit steigen leicht.

Kurz gesagt: Pflichtupdate, aber unspektakulär. Sony schließt Sicherheitslücken, sorgt für Systemstabilität – das war’s. Wer auf neue Features wartet, muss sich gedulden. Wer allerdings Wert auf eine sichere Konsole legt, sollte sofort updaten. Updates wie dieses laufen im Hintergrund, ohne dass Spieler aktiv davon profitieren, sie sind aber essenziell, um die PS5 gegen Exploits abzusichern.