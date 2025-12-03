PS5 / PS5 Pro Firmware Update 25.08-12.40.00 – Letztes Update 2025 erschienen

Sony hat das letzte PS5 / PS5 Pro Firmware Update des Jahres 2025 gestartet. Version 25.08-12.40.00 wird weltweit verteilt, allerdings in einer „phased release“. Je nach Region kann es daher noch ein paar Stunden dauern, bis es auf jeder Konsole auftaucht.

Was bringt das Update?

Die Änderungen sind laut Changelog überschaubar, aber relevant für alle, die Wert auf eine stabile Konsole und ein reibungsloses Erlebnis legen. Sony gibt selbst an:

Verbesserte Nachrichten- und Bildschirmnutzung auf einigen Menüs.

Optimierte Systemsoftware für Performance und Stabilität.

Dateigröße und weitere technische Details sind noch nicht offiziell bekannt, dürften sich aber im Rahmen von etwas über einem Gigabyte bewegen. Spieler können ihre PS5 im Rest Mode belassen, um das Update automatisch im Hintergrund zu installieren und Spielunterbrechungen zu vermeiden.

Warum Stabilität wichtig ist

Auf den ersten Blick mag ein reines Stabilitäts-Update unspektakulär wirken. Doch in der Praxis sorgt es dafür, dass Abstürze, Ruckler oder Netzwerkprobleme seltener auftreten, besonders bei längeren Sessions oder Streaming über Remote Play. Sony hält die Basissoftware somit sauber, bevor neue Features oder Spiele-Updates folgen.

Die Firmware umfasst natürlich alle jüngsten Feature-Updates, darunter Seriennummern der Konsole auslesen, während sich angeschlossene DualSense-Controller nun direkt auf der PS5 einsehen lassen. Abgerundet wurde das Update ebenfalls durch die üblichen Verbesserungen von Systemleistung und Stabilität, die das Gesamtpaket insgesamt runder machen.

Für die meisten PS5-Besitzer ist dieses Update ein „unsichtbares Upgrade“ – die Konsole verhält sich danach laut Sony immer zuverlässiger.

Mit dem Firmware-Update 25.08-12.40.00 dürfte Sony das Jahr 2025 sauber abschließen, sofern kein Notfall dazwischenkommt. Im neuen Jahr stehen dann vermutlich wieder größere Systemverbesserungen und neue Funktionen an, einschließlich für PS VR2. PlayStation Portal und dem neuen Zubehör.