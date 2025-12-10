PS5 / PS5 Pro : Modder meldet erneut gravierende Flüssigmetall-Probleme

Zum Ende des sechsten Lebensjahres der PS5 sorgt ein neuer Bericht für Aufmerksamkeit, und für Unsicherheit. Ein Reparaturtechniker und Modder, bekannt unter dem Namen Modyfikatorcasper, behauptet auf Social Media, dass alle PS5-Modelle langfristig vom Degradieren des verbauten Flüssigmetalls betroffen sein könnten.

Seine Aussagen basieren auf mehreren von ihm gewarteten Konsolen, darunter eine PS5 Slim (CFI-2016), die nach weniger als eineinhalb Jahren deutliche Spuren von Oxidation und Austrocknung gezeigt haben soll. Im Fokus steht erneut die moderne Flüssigmetallkühlung.

Die PS5 und das Flüssigmetall-Problem

Der Modder teilte Bilder, die ein zusammengeklumptes, ausgetrocknetes Wärmeleitmaterial zeigen, ein Zustand, in dem Flüssigmetall seine Wärmeübertragung praktisch völlig verliert. Betroffen sei laut seiner Einschätzung nicht nur die Slim, sondern die gesamte PS5-Familie, ungeachtet der Positionierung (horizontal oder vertikal). Er kommt deshalb zu einer drastischen Schlussfolgerung: Jede PS5 werde früher oder später professionelle Wartung benötigen.

Gleichzeitig verweist er darauf, dass Sony das Kühlsystem in mehreren Revisionen angepasst hat. In der PS5 Pro etwa mit einem tiefer gerillten Heatsink, der Lecks und Austrocknung vorbeugen soll, sowie in Modellen wie CFI-2100, CFI-2200 und CFI-2116, die ähnliche Verbesserungen erhalten haben sollen. Diesmal ist jedoch nicht von einem kompletten Auslaufen der Flüssigkeit die Rede, die unter Umständen das Motherboard zerstört.

Was an den Behauptungen dran sein könnte – und was nicht

Die Eindrücke aus der Reparatur-Community sind nicht grundsätzlich neu. Schon 2023 und davor kursierten ähnliche Berichte über ausgetretenes Flüssigmetall, die damals indirekt als Einzelfälle eingestuft wurden. Dass der Hersteller über die Jahre verschiedene Revisionsschritte vorgenommen hat, ist unbestritten. Ob diese Änderungen jedoch tatsächlich als Reaktion auf thermische Probleme mit Flüssigmetall erfolgten – oder schlicht Teil normaler Optimierungszyklen waren –, bleibt offen.

Wichtig ist: Sony selbst hat bisher keine offizielle Warnung, Rückrufaktion oder Problembestätigung veröffentlicht. Das spricht zumindest dagegen, dass ein systematischer, großflächiger Defekt bekannt oder anerkannt wäre.

PS5 MYTH BUSTED!

A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!

Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a… pic.twitter.com/COD7L57lMl — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) December 9, 2025

Hinzu kommt ein methodisches Problem, das der Modder selbst unfreiwillig offenlegt: Seine Perspektive stammt aus der Reparaturpraxis. Er sieht also nahezu ausschließlich Geräte, die bereits Defekte aufweisen. Die Wahrscheinlichkeit für Confirmation Bias ist dadurch real: Wer täglich kaputte Konsolen repariert, könnte schnell den Eindruck gewinnen, es handle sich um ein verbreitetes Massenproblem.

Flüssigmetall: empfindlich, aber nicht ungewöhnlich

Dass Flüssigmetall unter bestimmten Umständen oxidiert, austrocknet oder sich ungleichmäßig verteilt, ist technisch plausibel. Es ist ein hochleitfähiges Material, aber auch empfindlicher als klassische Wärmeleitpaste. Viele PC-Bauer verzichten deshalb bewusst darauf, außer bei Overclocking-Setups.

Für Konsolenhersteller wie Sony ist Flüssigmetall dennoch attraktiv, weil es die APU effizienter kühlen kann und höhere Taktraten ermöglicht, ein wichtiger Faktor in einem kompakten System wie der PS5.

Die Behauptung, alle PS5-Modelle seien zwangsläufig betroffen, ist derzeit weder verifiziert noch ausreichend breit belegt. Der Bericht liefert wichtige Einblicke aus der Reparaturpraxis, aber keine belastbare statistische Grundlage.

Bis Sony sich offiziell äußert – oder großflächige Defekte gemeldet werden – bleibt das Thema ein technischer Risikohinweis, kein bestätigter Serienfehler. Für Nutzer gilt nach wie vor, das auffällige Temperaturen, lautere Lüfter oder plötzliche Leistungseinbrüche beobachtet werden sollten. Wer noch Garantie hat, ist im Fall eines echten Defekts abgesichert. Mehr als das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt seriös nicht sagen.