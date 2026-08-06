Sony verteilt eine neue Beta-Version der PS5-Systemsoftware für August 2026. Das Update macht die Option „PSSR-Bildqualität verbessern“ auf der PS5 Pro zur Standardeinstellung und beschränkt Bluetooth-Deaktivierungen für eSports-Veranstaltungen.

Sony hat den Versand von E-Mail-Einladungen für die neueste Beta-Version der PS5 und PS5 Pro gestartet. Der Fokus des Firmware-Updates liegt auf Optimierungen für die PS5 Pro, während Standard-PS5-Konsolen lediglich allgemeine Stabilitätsverbesserungen und eine funktionale Anpassung der Bluetooth-Einstellungen erhalten.

Standard-Scharfzeichner für die PS5 Pro

Die wichtigste Neuerung betrifft Besitzer einer PS5 Pro: Die Option „PSSR-Bildqualität verbessern“ (Enhance PSSR Image Quality) wird durch die Installation der Firmware automatisch ab Werk aktiviert. Bisher mussten Nutzer den Schalter in den Systemeinstellungen manuell umlegen.

Sobald die Funktion aktiv ist, erzwingt das System das verbesserte PSSR-Upscaling-Modell auch bei Spielen, die ursprünglich für die erste Version des KI-Skalierers programmiert wurden. Ziel ist eine schärfere und klarere Bilddarstellung über Abwärtskompatibilität und ältere Pro-Pfade hinweg. Wer das nicht möchte, muss den Pfad Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität verbessern ansteuern und die Funktion händisch deaktivieren.

Dass Sony diesen Hebel nun standardmäßig auf „Ein“ stellt, zeigt Vertrauen in die eigene KI-Rekonstruktion. Erste Implementierungen von PSSR litten unter Artefakten wie Bildrauschen oder Flimmern bei feinen Strukturen. Mit dem überarbeiteten Algorithmus (PSSR 2) soll die Bildschärfe ohne spürbare Leistungseinbußen steigen.

Neue Restriktion bei deaktiviertem Bluetooth

Eine weitere Änderung betrifft sowohl die Standard-PS5 als auch die PS5 Pro. Wird im Menü unter Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen die Option „Bluetooth ausschalten“ gewählt, unterbindet das System ab sofort das Versetzen der Konsole in den Ruhemodus (Rest Mode). Ebenso wird die HDMI-Link-Funktionalität deaktiviert.

Sony stellt im Patch-Note klar, dass das Ausschalten der Bluetooth-Schnittstelle ausschließlich für das Management von Controller-Verbindungen auf eSports-Events und Turnieren gedacht ist. Für den normalen Heimgebrauch ist diese Funktion nicht vorgesehen.

Ergänzt wird die Beta durch die gewohnten Optimierungen der Systemleistung und Systemstabilität.

Sony korrigiert eine versäumte Komfort-Funktion der PS5 Pro. Das automatische Einschalten des verbesserten PSSR-Algorithmus erspart Pro-Käufern das Suchen in den Bildeinstellungen. Wer die teurere Konsole nutzt, bekommt damit ohne Aufwand die bestmögliche Bildaufbereitung für ältere Titel geliefert. Die Einschränkungen beim Abschalten von Bluetooth sind ein Nischen-Fix für Event-Veranstalter. Für den Ottonormalzocker hat das keine Relevanz.