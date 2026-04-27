PS5, PS5 Pro & PlayStation Portal Preisschock: Asien trifft es deutlich härter als Europa

Sony verschärft den Kurs und hebt die Preise für die PlayStation 5-Familie sowie PlayStation Portal weltweit massiv an. Während die Preisanpassungen in Europa bereits seit dem 2. April 2026 die Konten der Käufer belasten, folgt zum 1. Mai 2026 der eigentliche Schock für den südostasiatischen Markt.

Die dortigen Aufschläge zeigen deutlicher denn je, dass die bisherige Preispolitik ein Auslaufmodell ist und den Übergang der Konsole zum globalen Luxusgut markiert. Selbst angesichts der vermeintlich niedrigen Preise in Fernost bleibt einem die Kalkulation im Hals stecken; dagegen wirkten die 20 Prozent Aufschlag in Europa, den USA und Großbritannien fast schon wie ein faires Angebot.

Die drastische Diskrepanz der Preissteigerungen

In Europa kletterte der Preis für die Standard-PS5 mit Laufwerk von 549,99 EUR auf 649,99 EUR, was einer Erhöhung von rund 18,2 Prozent entspricht. Wer zur PS5 Pro greift, muss nun 899,99 EUR investieren. Diese Zahlen wirken im direkten Vergleich zu den neuen Tarifen in Südostasien fast schon zurückhaltend. Auf den Philippinen springt der Preis für dieselbe Hardware um exakt 30 Prozent nach oben, von bisher 30.790 PHP auf 40.032 PHP. Vietnam verzeichnet eine Korrektur um 27,1 Prozent auf jetzt 16.900.000 VND.

Noch extremer fällt die Anpassung beim Zubehör aus. In Indonesien wird das PlayStation Portal um fast 45 Prozent teurer und kostet ab Mai 5.199.000 IDR. Diese prozentualen Sprünge sind kein Zufall, sondern das Ergebnis einer harten Kalkulation. Dass es ausgerechnet den Handheld so hart trifft, ist natürlich purer Zufall und hat absolut nichts damit zu tun, dass mobile Endgeräte dort die Marktdominanz halten und man genau dort ansetzt, wo es am meisten Ertrag verspricht.

Die üblichen Gründe vom Kostendruck

Sony reagiert damit auf den wirtschaftlichen Druck, den Vice President Isabelle Tomatis in ihrem Statement als Grund für die Maßnahme anführt. In der Realität bedeutet dies das Ende der regionalen Subventionen, mit denen Sony in der Vergangenheit versucht hat, Marktanteile in aufstrebenden Regionen durch niedrigere Einstiegshürden zu sichern.

Die Gründe für diesen radikalen Schritt liegen primär in der Kostenstruktur der Hardware. Gestiegene Preise für RAM-Bausteine und Logistik zwingen den Konzern dazu, die Margen pro verkaufter Einheit zu verteidigen. Sony kann es sich nicht mehr leisten, Hardware in Asien deutlich günstiger anzubieten als im Rest der Welt, da dies den grauen Import in Hochpreisregionen wie Europa oder Japan befeuert.

Dass der Preisanstieg in Europa prozentual flacher ausfällt, ist kein Grund zur Freude. Im direkten Währungsvergleich bleibt der europäische Kontinent der teuerste Platz für PlayStation-Spieler. Sony hat lediglich die Schere zwischen den Regionen ein Stück weiter geschlossen. Wer jedoch am Ökosystem teilhaben will, zahlt ab sofort überall den vollen Preis ohne regionale Rücksichtnahme.