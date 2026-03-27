PS5, PS5 Pro & PS Portal: Massive Preiserhöhung ab April 2026 bestätigt

Sony erhöht zum 2. April 2026 die Preise für die PlayStation 5, die PS5 Pro und den PlayStation Portal Handheld weltweit, wobei die Standard-Konsole in Europa künftig 649,99 Euro kosten wird. Ein beispielloser Preissprung.
Betroffen sind alle Varianten der PlayStation 5 sowie das Remote-Play-Gerät PlayStation Portal. In der Euro-Zone steigt der Preis für die klassische PlayStation 5 mit Laufwerk auf 649,99 Euro, während die Digital Edition ohne Disc-Slot für 599,99 Euro gelistet wird. Besonders deutlich fällt die Anpassung beim High-End-Modell aus: Die PS5 Pro wird künftig für 899,99 Euro im Handel stehen. Auch der PlayStation Portal remote player erfährt eine Teuerung auf 249,99 Euro.
Sony-Managerin Isabelle Tomatis begründet diesen Schritt mit dem anhaltenden Druck durch die globale Wirtschaftslage. Die Preisanpassung sei notwendig, um weiterhin in innovative Hardware investieren zu können.
Ein beispielloser Trend in der Konsolen-Historie
Normalerweise folgen Spielekonsolen einem festen Preiszyklus: Hohe Einstiegspreise zum Launch, gefolgt von sukzessiven Senkungen durch optimierte Fertigungsprozesse und sinkende Komponentenkosten (Scale Effects). Sony bricht mit dieser Hardware-Tradition nun bereits zum wiederholten Mal. Während die PS5 im Jahr 2020 für 499 Euro startete, markiert der neue Preis von rund 650 Euro eine Steigerung von 30 Prozent innerhalb des Lebenszyklus.
Vergleicht man dies mit der PlayStation 4-Ära, wird die Diskrepanz deutlich. Die PS4 sank über ihre Laufzeit stetig im Preis und wurde durch Slim-Modelle für den Massenmarkt attraktiviert. In der aktuellen Generation sehen wir stattdessen, dass Halbleiter-Knappheiten der Vergangenheit und gestiegene Logistikkosten als Argumente für dauerhafte Preiserhöhungen dienen.
Technische Hürden und PlayStation Portal
Die Erhöhung der PlayStation Portal auf knapp 250 Euro ist aus technischer Sicht besonders kritisch zu betrachten. Da das Gerät über keine eigene Rechenleistung für nativ ausgeführte Spiele verfügt, sondern lediglich als Streaming-Client fungiert, nähert sich der Preis jetzt Regionen an, in denen dedizierte Handheld-Konkurrenz (wie das Steam Deck oder diverse Android-Handhelds) deutlich mehr funktionellen Mehrwert bietet.
Die neuen Preise in der Übersicht (Europa)
|Hardware
|Alter Preis (UVP)
|Neuer Preis (ab 02.04.26)
|Differenz
|PlayStation 5 (Laufwerk)
|€549,99
|€649,99
|+€100,00
|PS5 Digital Edition
|€449,99
|€599,99
|+€150,00
|PS5 Pro
|€799,99
|€899,99
|+€100,00
|PlayStation Portal
|€219,99
|€249,99
|+€30,00
Was das für Käufer bedeutet
Wer mit der Anschaffung einer PS5 oder der Pro-Variante liebäugelt, sollte vor dem Stichtag am 2. April reagieren.
- Bestandsgeräte: Der Gebrauchtmarkt dürfte unmittelbar auf die neuen UVP-Preise reagieren und ebenfalls anziehen.
- Digitale Strategie: Die PS5 Digital Edition verliert durch den Sprung auf 599,99 Euro massiv an Attraktivität gegenüber der Disc-Version, da der Preisvorteil schrumpft, während man sich langfristig an den PlayStation Store bindet.
- Warten auf Bundles: Es ist unwahrscheinlich, dass Händler die neuen Preise sofort durch Rabattaktionen unterwandern, da die Einkaufspreise für den Retail ebenfalls steigen werden.
Sony testet die Schmerzgrenze der Nutzerschaft. Eine Konsole für 900 Euro (Pro) ohne physisches Laufwerk im Standard-Lieferumfang ist eine Ansage an den Core-Markt. Die Rechtfertigung über die „Wirtschaftslage“ ist angesichts der Rekordgewinne der Gaming-Sparte ein schwacher Trost für Endverbraucher. Technisch bleibt die PS5 Pro die Spitze der Konsolenwelt, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis rutscht gefährlich nahe an den PC-Sektor, wo Upgrades modularer und Software oft günstiger sind.
Einen Kommentar zur Preiserhöhung speziell der PS5 lässt sich hier nachlesen.
PlayStation®5 Pro – 2 TB
PSSR 2, 4K Auflösung mit 60 FPS und Raytracing für kompatible Spiele, 2TB SSD
Also wenn jemand gewillt ist 800 für die Pro zu zahlen, dem sind 900 auch egal.
Ich kauf sie mir, wenn meine PS5 kaputt gehen sollte.
Ist lange her, dass ich behaupten konnte darüber glücklich zu sein, dass ich Early Adopter gewesen bin.
War doch offensichtlich dass das kommt.
RAM und ssd sind halt viel teuerer, Sony hat die Lagerbestände wo sie mit alten Preisen gekauft verkauft und neue Produktion wird dementsprechend angepasst. Verstehe eh nicht, außer man ist ein Kind dessen erste Konsole, wieso man so spät einsteigt in die Generation.
Hab auch deswegen schon die Switch 2 geholt, obwohl Duskbloods noch kein Release Date hat.
Das ist doch albern, klar ist es teurer ram zu beschaffen wegen dem ki Wahnsinn und Konzerne übertrieben einkaufen. Aber das ist jetzt unverschämt. Man hätte bei der ps6 Preise anpassen können aber bei Konsolen die schon lange draußen sind teurer statt günstiger werden ist das albern.
Alter Schwede 😱🤯 Sony übertreibt es mit den Preissteigerungen. Als Unternehmen verstehe ich sie ja, Steigenden Kosten verteuert Ressourcen etc. Ich bin leidenschaftlicher Gamer und das seit Kindheit und habe mit der PS1 angefangen als mein Bruder es gekauft hatte. Wollte mir einglich demnächst ein Upgrade von der Base PS5 auf die PS5 Pro gönnen aber nee da warte ich bis Ende 2027 auf die PS6 und Spare mir das Geld bis nächstes Jahr😉