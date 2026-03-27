PS5, PS5 Pro & PS Portal: Massive Preiserhöhung ab April 2026 bestätigt

Sony erhöht zum 2. April 2026 die Preise für die PlayStation 5, die PS5 Pro und den PlayStation Portal Handheld weltweit, wobei die Standard-Konsole in Europa künftig 649,99 Euro kosten wird. Ein beispielloser Preissprung.

Betroffen sind alle Varianten der PlayStation 5 sowie das Remote-Play-Gerät PlayStation Portal. In der Euro-Zone steigt der Preis für die klassische PlayStation 5 mit Laufwerk auf 649,99 Euro, während die Digital Edition ohne Disc-Slot für 599,99 Euro gelistet wird. Besonders deutlich fällt die Anpassung beim High-End-Modell aus: Die PS5 Pro wird künftig für 899,99 Euro im Handel stehen. Auch der PlayStation Portal remote player erfährt eine Teuerung auf 249,99 Euro.

Sony-Managerin Isabelle Tomatis begründet diesen Schritt mit dem anhaltenden Druck durch die globale Wirtschaftslage. Die Preisanpassung sei notwendig, um weiterhin in innovative Hardware investieren zu können.

Ein beispielloser Trend in der Konsolen-Historie

Normalerweise folgen Spielekonsolen einem festen Preiszyklus: Hohe Einstiegspreise zum Launch, gefolgt von sukzessiven Senkungen durch optimierte Fertigungsprozesse und sinkende Komponentenkosten (Scale Effects). Sony bricht mit dieser Hardware-Tradition nun bereits zum wiederholten Mal. Während die PS5 im Jahr 2020 für 499 Euro startete, markiert der neue Preis von rund 650 Euro eine Steigerung von 30 Prozent innerhalb des Lebenszyklus.

Vergleicht man dies mit der PlayStation 4-Ära, wird die Diskrepanz deutlich. Die PS4 sank über ihre Laufzeit stetig im Preis und wurde durch Slim-Modelle für den Massenmarkt attraktiviert. In der aktuellen Generation sehen wir stattdessen, dass Halbleiter-Knappheiten der Vergangenheit und gestiegene Logistikkosten als Argumente für dauerhafte Preiserhöhungen dienen.

Technische Hürden und PlayStation Portal

Die Erhöhung der PlayStation Portal auf knapp 250 Euro ist aus technischer Sicht besonders kritisch zu betrachten. Da das Gerät über keine eigene Rechenleistung für nativ ausgeführte Spiele verfügt, sondern lediglich als Streaming-Client fungiert, nähert sich der Preis jetzt Regionen an, in denen dedizierte Handheld-Konkurrenz (wie das Steam Deck oder diverse Android-Handhelds) deutlich mehr funktionellen Mehrwert bietet.

Die neuen Preise in der Übersicht (Europa)

Hardware Alter Preis (UVP) Neuer Preis (ab 02.04.26) Differenz PlayStation 5 (Laufwerk) €549,99 €649,99 +€100,00 PS5 Digital Edition €449,99 €599,99 +€150,00 PS5 Pro €799,99 €899,99 +€100,00 PlayStation Portal €219,99 €249,99 +€30,00

Was das für Käufer bedeutet

Wer mit der Anschaffung einer PS5 oder der Pro-Variante liebäugelt, sollte vor dem Stichtag am 2. April reagieren.

Bestandsgeräte: Der Gebrauchtmarkt dürfte unmittelbar auf die neuen UVP-Preise reagieren und ebenfalls anziehen.

Der Gebrauchtmarkt dürfte unmittelbar auf die neuen UVP-Preise reagieren und ebenfalls anziehen. Digitale Strategie: Die PS5 Digital Edition verliert durch den Sprung auf 599,99 Euro massiv an Attraktivität gegenüber der Disc-Version, da der Preisvorteil schrumpft, während man sich langfristig an den PlayStation Store bindet.

Die PS5 Digital Edition verliert durch den Sprung auf 599,99 Euro massiv an Attraktivität gegenüber der Disc-Version, da der Preisvorteil schrumpft, während man sich langfristig an den PlayStation Store bindet. Warten auf Bundles: Es ist unwahrscheinlich, dass Händler die neuen Preise sofort durch Rabattaktionen unterwandern, da die Einkaufspreise für den Retail ebenfalls steigen werden.

Sony testet die Schmerzgrenze der Nutzerschaft. Eine Konsole für 900 Euro (Pro) ohne physisches Laufwerk im Standard-Lieferumfang ist eine Ansage an den Core-Markt. Die Rechtfertigung über die „Wirtschaftslage“ ist angesichts der Rekordgewinne der Gaming-Sparte ein schwacher Trost für Endverbraucher. Technisch bleibt die PS5 Pro die Spitze der Konsolenwelt, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis rutscht gefährlich nahe an den PC-Sektor, wo Upgrades modularer und Software oft günstiger sind.

Einen Kommentar zur Preiserhöhung speziell der PS5 lässt sich hier nachlesen.