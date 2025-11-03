PS5 / PS5 Pro – Sony startet neue Kampagne, und plötzlich wird’s emotional

Sony hat zum fünfjährigen Jubiläum der PS5 eine neue globale Werbekampagne gestartet. Unter dem Motto „It Happens on PS5“ sollen Spieler an die „unvergesslichen Momente“ erinnert werden, die die Konsole seit 2020 ermöglicht hat, inklusive dreier Kurzfilme mit Titeln wie The Greatest Stunt Jump Ever und The Unexpected Catch.

Gleichzeitig kündigt Sony spektakuläre Aktionen in Metropolen weltweit an: UFO-Landungen in Deutschland, seltsame Kreaturen in London, leuchtende Installationen in Spanien.

Hinter der nostalgischen PS5-Romantik steckt natürlich mehr als reine Gefühlsduselei. Die Aktion fällt nicht zufällig genau in die Phase, in der Sony das erste Jubiläum der PS5 Pro feiert. Nach fünf Jahren Konsolenzyklus steht das große Zwischenmodell im Fokus – leistungsstärker, teurer und mit frischem Marketing-Drive.

Die PS5-Kampagne als Selbstvergewisserung

Offiziell soll die Kampagne „die Magie der PlayStation-Momente feiern“. Inoffiziell liest sie sich wie eine Erinnerung daran, dass die Basis-PS5 trotz PS5 Pro-Upgrade noch Relevanz hat. Denn während die Community längst über technische Daten, Upscaling-Verfahren und 8K-Support diskutiert, lenkt Sony den Fokus geschickt auf Emotion statt Hardware.

Das ist klassische Markenpflege: Man verkauft kein Produkt, sondern ein Gefühl, genau das, was in der Konsolenmitte eines Lebenszyklus meist fehlt. Xbox versucht Ähnliches mit Xbox Everywhere-Kampagnen, Nintendo ohnehin mit emotionalem Storytelling. Doch Sony inszeniert seine Konsole nun fast filmisch, als Bühne für „unerwartete und unvergessliche“ Erlebnisse, ein subtiler Reminder, warum man (noch) auf der PS5 spielt.

Zwischen Nostalgie und Neustart

Fünf Jahre nach dem Launch ist die PS5 technisch längst etabliert, aber emotional im Übergang. Viele Spieler warten auf neue System-Seller oder eben auf einen Grund für die PS5 Pro, die immer wieder in der Kritik steht. Die Kampagne wirkt deshalb wie ein Spagat: Rückblick auf das, was war, und Auftakt für das, was kommt.

Ob UFOs in München wirklich Begeisterung auslösen oder nur Social-Media-Futter bleiben, ist zweitrangig. Entscheidend ist: Sony signalisiert Bewegung. Und während die Branche auf neuere Hardware schielt, inszeniert der Konzern das Jetzt als „magischen Moment“, bevor er mit der PS5 Pro wieder ernst macht.