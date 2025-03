PS5 & PS5 Pro System-Update 25.02-11.00.00 veröffentlicht

Sony hat das neueste PS5-und PS5 Pro Systemsoftware-Update mit der Version 25.02-11.00.00 veröffentlicht, und wie gewohnt, stellt sich die Frage: Was ändert sich wirklich? Während offizielle Patchnotes oft nur von „Verbesserungen der Stabilität“ sprechen, gibt es diesmal ein paar handfeste Neuerungen.

Patchnotes und Neuerungen

Laut Sony umfasst das Update unter anderem:

Vereinfachte Anzeige von Aktivitätsdetails : Die Informationen zu Aktivitäten werden jetzt übersichtlicher auf Karten dargestellt. Spoiler bleiben natürlich weiterhin ausgeblendet.

: Die Informationen zu Aktivitäten werden jetzt übersichtlicher auf Karten dargestellt. Spoiler bleiben natürlich weiterhin ausgeblendet. Neue Unicode 16.0-Emojis : Falls man in seinen Nachrichten noch nicht genug Ausdrucksmöglichkeiten hatte – hier kommen die neuen Emojis ins Spiel.

: Falls man in seinen Nachrichten noch nicht genug Ausdrucksmöglichkeiten hatte – hier kommen die neuen Emojis ins Spiel. Anpassungen an der Kindersicherung : Die Stufen „Späte Teenager“ und „Ältere“ setzen Kommunikation und nutzergenerierte Inhalte nun standardmäßig auf „Eingeschränkt“. Wer bereits eigene Einstellungen vorgenommen hat, sieht diese nun als „Anpassen“.

: Die Stufen „Späte Teenager“ und „Ältere“ setzen Kommunikation und nutzergenerierte Inhalte nun standardmäßig auf „Eingeschränkt“. Wer bereits eigene Einstellungen vorgenommen hat, sieht diese nun als „Anpassen“. Systemstabilität & Performance : Keine Überraschung – die allgemeine Performance der PS5 wurde mal wieder optimiert.

: Keine Überraschung – die allgemeine Performance der PS5 wurde mal wieder optimiert. Verbesserte Benutzerfreundlichkeit auf bestimmten Bildschirmen: Hier hält sich Sony wie gewohnt vage, aber vielleicht erwartet uns eine angenehmere Menüführung.

Was Sony nicht explizit erwähnt: Die Aktivitätskarten enthalten seit letztem Jahr nicht mehr die Funktion „Aktivität fortsetzen“, was für einige Spieler immer noch eine ärgerliche Entscheidung ist. Wer darauf gehofft hat, dass diese Funktion zurückkehrt – Fehlanzeige.

Zusammenhang mit der aktuellen Beta-Testphase?

Das Update steht offenbar im Zusammenhang mit der laufenden Beta-Phase, in der Sony üblicherweise größere Features testet. Der Changelog sieht jedenfalls recht ähnlich aus, allerdings gibt es noch kein automatisches Update von der Beta-Version auf den offiziellen Rollout. Wer in Zukunft an solchen Testphasen teilnehmen möchte, kann sich über das neue Beta-Programm von PlayStation bewerben.

In der Summe bringt das Update 25.02-11.00.00 kleine, aber sinnvolle Anpassungen, die das PS5-Erlebnis ein wenig komfortabler machen. Wer auf große neue Funktionen gehofft hat, muss sich jedoch noch etwas gedulden – vielleicht bringt die nächste große Firmware-Version ja wirklich revolutionäre Neuerungen. Bis dahin: Viel Spaß mit den neuen Emojis!

Das Update steht über die automatische Aktualisierung oder über die Supportseiten von PlayStation zur Verfügung.