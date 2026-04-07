PS5 / PS5 Pro System-Update: Sony testet neues UI-Design für das Home-Menü

Sony rollt aktuell eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die PS5 und PS5 Pro aus, die primär die obere Navigationsleiste neu strukturiert. Die Änderung ist aktuell auf Teilnehmer des Beta-Programms beschränkt und zielt darauf ab, den Zugriff auf Kernfunktionen wie den Store und die Bibliothek zu beschleunigen.

Seit dem 6. April 2026 berichten Beta-Tester der PS5-Systemsoftware von einem sogenannten „Stealth Drop“ – einer Änderung am Interface, die ohne große Vorankündigung implementiert wurde. Im Kern handelt es sich um eine visuelle und funktionale Aufteilung der Menüreiter am oberen Bildschirmrand. Wo zuvor oft eine eher gedrungene Ansicht herrschte, separiert das neue Layout nun die Bereiche für den PlayStation Store, PlayStation Plus, die Spiele-Sammlung und die Medien-Bibliothek deutlicher voneinander.

Navigation via L1/R1 und neue Tab-Struktur

Die technische Umsetzung der Navigation bleibt gewohnt konsistent, wird aber durch das neue Layout effizienter. Nutzer können mit den Schultertasten L1 und R1 des DualSense-Controllers direkt zwischen den neuen Kategorien wechseln. Zuvor musste man dazu erste die PlayStation-Taste drücken, um die Systemeinstellungen aufzurufen. Das wird mit dem neuen PS5-UI nun abgekürzt.

PS Store: Erhält einen dedizierten Fokuspunkt für schnelleren Zugriff auf Käufe.

Erhält einen dedizierten Fokuspunkt für schnelleren Zugriff auf Käufe. PS Plus: Die Abonnement-Dienste sind nun klarer vom Standard-Store getrennt.

Die Abonnement-Dienste sind nun klarer vom Standard-Store getrennt. Bibliothek: Die Verwaltung installierter und gekaufter Titel rückt weiter in das Sichtfeld.

Diese Umstellung ist ein klassischer iterativer Prozess. Während das ursprüngliche PS5-UI bei Release 2020 auf Minimalismus setzte, erzwingt das wachsende Angebot an Diensten (insbesondere durch die Expansion von PlayStation Plus) eine stärkere Segmentierung. Vergleichbare Anpassungen sahen wir in der Vergangenheit bereits bei der PlayStation 4, die zum Ende ihres Lebenszyklus eine deutlich verschachteltere, aber informationsdichtere Oberfläche besaß als zum Launch.

Die neue PS5-Menüleiste trennt PS Store und Bibliothek für einen schnelleren Zugriff via L1/R1-Tasten

Beta-Phase begrenzt die Verfügbarkeit

Bisher ist die neue Menüführung nicht für die breite Masse der Nutzer freigeschaltet. Sony nutzt wie üblich das Beta-Programm, um Telemetriedaten zu sammeln und die Usability zu prüfen. Dass einige Nutzer auf Plattformen wie Reddit berichten, sie könnten „keinen Unterschied feststellen“, deutet auf eine sehr subtile optische Anpassung hin. Dies unterstreicht Sonys konservative Strategie beim UI-Design: Die gewohnte User-Experience soll nicht durch radikale Umbrüche gestört, sondern punktuell optimiert werden.

Ein fixer Termin für den globalen Rollout steht noch aus. Historisch gesehen vergehen zwischen der ersten Sichtung in der Beta und dem finalen Release für alle Konsolen-Besitzer meist vier bis acht Wochen, sofern keine kritischen Bugs auftreten.

Für den Endanwender bedeutet dieses Update in erster Linie weniger Click-Arbeit. Die Trennung der Reiter reduziert die Notwendigkeit, durch lange horizontale Listen zu scrollen, um zur Spielbibliothek zu gelangen. Das UI-Update ist ein notwendiger Wartungsschritt, mehr nicht.

Sony optimiert die Wege zu den eigenen Monetarisierungs-Plattformen (PlayStatiob Store/Plus) und verbessert im Nebeneffekt den Workflow für den Spieler. Wer auf tiefgreifende Individualisierung hofft, muss auf die regelmäßigen Updates im Welcome-Hub zurückgreifen. Die Reaktionen der Tester zeigen jedenalls, dass die Änderungen so dezent sind, dass sie im Alltag kaum auffallen. Ein Performance-Gewinn ist durch das neue Layout nicht zu erwarten.