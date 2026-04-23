Sony hat das Firmware-Update 26.03-13.20.00 für die PS5 und PS5 Pro veröffentlicht, das die Auswahl an Emoji-Reaktionen für Nachrichten erweitert und die Benutzerfreundlichkeit einzelner Menüoberflächen verbessert.

Die Systemsoftware-Version 26.03-13.20.00 steht seit heute weltweit zum Download bereit. Während Sony-Updates oft lediglich die Systemstabilität unter der Haube optimieren, bringt dieser rund 1,24 GB große Patch funktionale Erweiterungen für die soziale Interaktion auf der Konsole. Im Fokus steht die Ausweitung der Emoji-Bibliothek für die Reaktionsfunktion innerhalb des Nachrichtensystems sowie Feinschliff an der Benutzeroberfläche (UI).

Emoji-Erweiterung für die Kommunikation

Die zentrale Neuerung betrifft die Messaging-Funktion der PS5. Bisher war die Auswahl an Emojis, mit denen Nutzer direkt auf empfangene Nachrichten reagieren konnten, auf eine kleine Auswahl wie „Daumen hoch“ oder „lachendes Gesicht“ begrenzt. Mit dem aktuellen Update integriert Sony eine deutlich breitere Palette an Symbolen. Dies folgt dem Trend moderner Messenger-Dienste und soll die Kommunikation innerhalb der Freundesliste flexibler gestalten.

Zusätzlich zu den Emojis führt das Update laut offiziellen Patch-Notes Verbesserungen bei der Lesbarkeit und Bedienbarkeit „einiger Bildschirme“ ein. Konkret handelt es sich hierbei um:

Text-Anpassungen: Optimierte Systemtexte zur besseren Verständlichkeit.

Optimierte Systemtexte zur besseren Verständlichkeit. UI-Tweaks: Kleinere visuelle Korrekturen an Menüelementen, die vor allem die Navigation im Welcome Hub und in den Systemeinstellungen flüssiger gestalten sollen.

Die PS5 / PS5 Pro im Jahr 2026

Das aktuelle Update reiht sich in eine Serie von kleineren Lebensqualitäts-Patches ein, die Sony im Frühjahr 2026 ausgerollt hat. Erst kürzlich wurden im April-Zyklus punktuelle Änderungen an der Menüleiste der Startseite beobachtet, die Tabs für den PlayStation Store und PlayStation Plus deutlicher voneinander trennen. Im Vergleich zum großen März-Update, das PSSR 2 auf der PS5 Pro einführte, bleibt die Version 26.03-13.20.00 jedoch ein eher kleines Wartungs-Update.

Für den durchschnittlichen Nutzer ist das Update eine reine Komfort-Maßnahme. Die Installation ist zwingend erforderlich, um die Online-Funktionen und das PlayStation Network weiterhin uneingeschränkt nutzen zu können. Technisch gesehen bietet das Update keine Performance-Steigerung für Spiele, sondern dient primär der Pflege des Ökosystems und der Angleichung der Messaging-Features an gängige Smartphone-Standards.