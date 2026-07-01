PS5 / PS5 Pro Update 26.04-13.42.00: Neue Firmware stabilisiert das System

Sony hat das PS5-Systemsoftware-Update auf die Version 26.04-13.42.00 veröffentlicht, das ausschließlich der Systemstabilität dient und keine neuen Features enthält.

Der offizielle Changelog beschränkt sich auf das standardisierte Minimum: Performance-Optimierung und Stabilitätsverbesserungen. Funktionale Änderungen am Betriebssystem oder der Benutzeroberfläche fehlen.

Der Inhalt von Firmware-Version 26.04-13.42.00

Der Download stößt den gewohnten Hintergrundprozess an. Wer sichtbare Neuerungen oder das seit Monaten in Gerüchten diskutierte Redesign des Graphical User Interface (GUI) erwartet hat, wird enttäuscht. Das Update repariert oder optimiert Code-Strukturen unter der Haube, ohne das sichtbare Dashboard zu verändern.

Version: 26.04-13.42.00

We’ve improved system software performance and stability.

Auffällig ist lediglich das Verschwinden des prominenten GTA 6-Landing-Screens auf der PS5. Das ist allerdings ein reiner Contentwechsel auf den Servern von Sony. Mit dem lokalen OS-Code hat das nichts zu tun.

Der Hintergrund von Stabilitäts-Patches

Diese kleinen Firmware-Iterationen wirken für Endkunden oft irrelevant. Sie erfüllen im Konsolen-Lebenszyklus jedoch eine strategische Funktion. Neben der Behebung spezifischer Crash-Szenarien, die durch neue Spiele-Releases provoziert werden, geht es hier primär um IT-Security.

Sony schließt mit diesen Updates regelmäßig dokumentierte oder neu entdeckte Sicherheitslücken in der Kernel-Architektur der Konsole. Es ist der permanente Kampf gegen die Homebrew- und Jailbreak-Szene. Neue Hardware-Revisionen wie die PS5 Pro erfordern zudem kontinuierliche Mikrocode-Anpassungen, um die Systemstabilität über alle Modellreihen hinweg synchron zu halten.

Der Download ist für die Nutzung der PSN-Online-Dienste zwingend erforderlich. Spieler müssen das Update installieren, erhalten im Gegenzug aber keine neuen Funktionen, sondern lediglich die gewohnte Betriebssicherheit. Reine Routine.