PS5 / PS5 Pro Update 26.05-13.60.00: Sony schraubt am UI und schließt die Reihen

Sony rollt aktuell ein neues Systemsoftware-Update in der Version 26.05-13.60.00 für die PlayStation 5 und PS5 Pro aus, das abgesehen von UI-Optimierungen und der üblichen Systemstabilität keine großen Feature-Sprünge bringt.

Die Firmware-Version 26.05-13.60.00 ist wie üblich rund 1,2 GB groß und konzentriert sich laut offiziellen Angaben auf Verbesserungen bei Nachrichten sowie der Benutzerfreundlichkeit ausgewählter Bildschirmmenüs.

Backend-Pflege statt Major-Release

Reine Wartungs-Patches dieser Größenordnung sind bei Konsolen-Herstellern Standard-Prozedur. Sony nutzt kleine Iterationen selten für große Interface-Redesigns, sondern primär zur Systempflege.

Unter der Haube erfüllen solche Patches zwei Aufgaben:

Sicherheitsarchitektur: Das Schließen potenzieller Einfallstore in der Kernel-Struktur gegen Homebrew- und Jailbreak-Versuche.

Das Schließen potenzieller Einfallstore in der Kernel-Struktur gegen Homebrew- und Jailbreak-Versuche. Fehlerbehebung: Mikrocode-Anpassungen für das Betriebssystem, um Ladefehler im Dashboard abzufangen.

Größere funktionale Funktionserweiterungen testet Sony im Regelfall vorab über das hauseigene Beta-Programm. Da diesem Patch kein Testlauf vorausging, bleiben relevante UI-Überarbeitungen bis auf Weiteres ausstehend. Der Download erfolgt bei aktiver Internetverbindung und automatischen Downloads selbstständig beim Einschalten der Konsole.

Sony nutzt diese Kleinst-Updates primär für die eigene Systemarchitektur. Im Hintergrund stopft der Konzern Sicherheitslücken auf Kernel-Ebene, um potenzielle Einstiegspunkte für Homebrew-Software oder Exploits zu schließen. Das sichert die Plattform. Für den Endanwender bleibt der sichtbare Mehrwert exakt bei null.

Es bleibt also einer reiner Pflichttermin für die Systemarchitektur. Das Update auf Version 26.05-13.60.00 bringt keine neuen Funktionen für den Alltag, ist aber zwingend erforderlich, um die Netzwerkdienste des PlayStation Network weiterhin ohne Einschränkungen zu nutzen.