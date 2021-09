PS5 Ready – 19% Rabatt Aktion auf Sony TVs mit HDMI 2.1

Wer aktuell überlegt, einen Wechsel auf die neueste TV-Generation zu machen, wird derzeit bei der 19 Prozent Rabatt Aktion auf Sony TVs fündig.

Diese gewährt Media Markt auf alle aktuell vorrätigen Geräte im Online-Shop, was inbesondere PS5 User anspricht. Denn das volle Potenzial der Hardware wird nur mit dem neuesten HDMI 2.1-Standard gewährleistet – und genau diese Modelle sind Teil der Aktion.

Wer gleich im Premium-Segment einsteigen möchte, kann zum Beispiel zur neuesten XR-OLED Serie greifen. Hier gibt es die inzwischen üblichen 55″ bzw. 65″ ab 1343 EUR. Aber auch die XH-Serie aus dem vergangenen kommt insbesondere bei größeren Versionen damit bei bisherigen Bestpreisen an. Hier sind 65 Zoll bereits für 797 EUR drin. Es lohnt sich also.

Wer das Kino und ein echtes Gaming-Erlebnis zu sich nach Hause holen will, kommt um TV-Größen wie 75 Zoll aufwärts nicht drum herum, was auch in immer mehr Wohnzimmer zu finden ist.

HDMI 2.1 Features

Der neue HDMI 2.1 Standard zeichnet sich insbesondere durch hohe Übertragungsraten von bis zu 48Gb/s aus, plus Features wie Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Enhanced Audio Return Channel (eArc) und mehr.

Damit sind zum Beispiel Games mit 120fps möglich, ebenso 8K-Auflösung, sobald es dafür Inhalte gibt. Ein Wechsel auf einen TV mit HDMI 2.1 ist also äußerst sinnvoll und vor allem zukunftsicher.