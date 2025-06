PS5 – Rekordgewinne für Sony – und Rekordenttäuschung für Fans?

Wenn es nach den nackten Zahlen geht, lebt Sony gerade seinen Traum: Die PS5-Generation hat mit 13 Milliarden US-Dollar mehr Gewinn erwirtschaftet als alle vorherigen Konsolen-Zyklen zusammengenommen. Damit schlägt sie die PS1- bis PS4-Ära, die zusammen auf etwa 10 Milliarden Dollar Nettogewinn kommen – inklusive der katastrophalen PS3-Zeit, versteht sich. Was für ein Meilenstein.

Doch wer sich über diese Präsentationsfolie aus Sonys Investoren-Call freut, sollte vielleicht auch mal einen Blick hinter die glitzernden Dollarzeichen werfen. Denn ganz so rosig, wie das Diagramm aussieht, ist die Lage dann doch nicht – zumindest aus Sicht der Spieler.

Zunächst mal: Die Zahlen sind nicht inflationsbereinigt. Das macht sie zwar nicht falsch, aber vergleichbar ist was anderes. Und auch die Zeiträume sind nicht sauber abgegrenzt, denn laut Sony zählen zur „PS5-Ära“ auch die nachlaufenden Einnahmen aus der PS4. Wer also heute noch auf der alten Kiste „GTA 5“ spielt (und das sind nicht wenige), trägt zum Glanz der aktuellen Generation bei. Ein bisschen wie wenn man sich mit dem Abischnitt seines älteren Bruders brüstet.

Mikrotransaktionen statt Meisterwerke

Viel interessanter als der Vergleich mit früheren Konsolen ist aber, womit Sony heute eigentlich sein Geld verdient. Die Antwort: Mit allem – nur nicht unbedingt mit Spielen aus den eigenen Studios. Über 50 Prozent der PlayStation Store Store-Einnahmen stammen laut Präsentation aus einer Handvoll Dauerbrenner wie „EA Sports FC 25„, „Call of Duty“, „Fortnite“ und natürlich „GTA 5“.

Dazu kommt der 30-Prozent-Cut bei jedem Kauf im PlayStation Store. Fortnite-Skins? Genshin-Gacha? Call of Duty-DLC? Alles fließt ins große Sony-Konto. Dass da irgendwann der Gedanke aufkommt, den ganzen Kuchen selbst zu backen – also eigene Live-Service-Titel zu entwickeln – ist wenig überraschend.

Nur blöd, dass das bislang eher mäßig läuft. Und während man bei Sony vom „nächsten großen Ding“ träumt, werden fleißig Studios geschlossen, Projekte gecancelt und Entwickler entlassen. Alles im Namen von Effizienz, versteht sich. Dass diese Effizienz vor allem dem Shareholder-Value dient und nicht der Qualität von First-Party-Spielen, ist inzwischen schwer zu übersehen.

Mehr Umsatz denn je, aber wo bleibt das Versprechen „For the Players“?

Was bleibt von der PS5?

Es wirkt fast ironisch: Die PS5 ist auf dem Papier ein voller Erfolg – wirtschaftlich. Gleichzeitig wird sie von vielen als die schwächste PlayStation-Generation empfunden. Zu wenig echte Exklusivtitel, zu viel Cross-Gen, und vor allem: zu viel Fokus auf Monetarisierung statt Magie.

Das alte Sony-Motto „For the Players“ wirkt inzwischen wie ein schlechter Witz. Heute heißt es eher „For the Profits“. Klar, Unternehmen müssen Geld verdienen. Aber wenn am Ende nur noch Mikrotransaktionen, DLCs und Abo-Services zählen, bleibt von der Faszination PlayStation nicht mehr viel übrig.

Wie seht ihr das? Hat Sony sich von seinen Wurzeln entfernt oder ist das einfach der Lauf der Dinge in der modernen Gaming-Welt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.