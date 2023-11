PS5 Slim Bundle mit Marvel’s Spider-Man 2 bei Amazon gesichtet

Kritik an der neuen PS5 Slim gibt es zum Teil mal wieder am Design, aber auch an den Kosten, die dahinter stehen. Indirekt verbirgt sich dahinter eine Preiserhöhung., da unter anderem der Standuß zum vertikalen Aufstellen nun extra erworben werden muss, der immerhin mit 29.99 EUR zu Buche schlägt.

Die Verfügbarkeit der neuen PS5 Slim wird in den USA ab dem 10. November erwartet, die das bisherige Modell vollständig ersetzen wird, sobald die Lagerbestände abgebaut wurden. Preislich wird die neue PS5 für 449 EUR als Digital Edition bzw. 549 EUR als Disc Edition erhältlich sein. Optional bietet Sony außerdem einen neuen Standfuß an, mit dem sich das PS5 Slim-Modell vertikal platzieren lässt, sowie das Laufwerks als separates Zubehör für 119.99 EUR.

Dieses wurde aktuell im Warehouse von Amazon gesichtet und scheint auf die Auslieferung in den kommenden Tagen vorbereitet zu werden. Das gilt zunächst für den US-Markt, während in Europa noch völlig unklar ist, wann und wie die neue PS5-Version im Handel verfügbar sein soll. Sony macht hierzu keinerlei genaue Angaben.

