Neue PS5 Slim CFI-2100 – Technik hui, Optik leider ein Downgrade

Sony hat die PS5 Slim in Europa heimlich still und leise aktualisiert. Wer das neue Modell CFI-2100 im Laden erwischt, merkt schnell: Unter der Haube wurde geschraubt, außen eher gespart. Die Konsole ist leichter, effizienter und leiser, aber beim Speicher und beim Look gibt es Abstriche, die nicht jedem gefallen dürften.
Der dickste Unterschied liegt beim Speicher: Statt 1 TB sind es jetzt nur noch 825 GB. Klingt nach „geht schon“, ist aber in der Praxis nervig. Blockbuster wie Call of Duty oder Final Fantasy ziehen gern mal 100 GB und mehr, da bleibt für Vielspieler kaum Puffer. Immerhin: Die M.2-Erweiterung bleibt erhalten, also SSD reinschieben und fertig. Aber für eine „neue“ Konsole wirkt es trotzdem wie ein Rückschritt.
Technik clever optimiert
Innen zeigt sich Sony von der besseren Seite.
- Die Konsole ist gut 120 Gramm leichter, vor allem durch eine dünnere Stahlplatte über dem Mainboard.
- Das Board selbst wurde neu organisiert, überflüssige Bauteile sind verschwunden.
- Das Kühlsystem arbeitet effizienter, die Heatpipes wurden neu angeordnet.
- Das Beste: Der Lüfter läuft hörbar ruhiger. Für Nachtzocker ein echter Bonus.
Die Performance bleibt unverändert: Es gibt keine neuen Features oder schnelleren Ladezeiten, aber auch keine Nachteile. Ein klassisches „Feintuning“-Update also. Interessanterweise wurde der Hotfix mit der CMOS-Batterie in der neuen PS5 Slim nicht übernommen, wie es bei der PS5 Pro der Fall war.
Design verliert Charakter
Und dann der Look: Statt der glänzenden Akzente gibt es nun ein komplett mattes Finish. Gerade dies hatte die PS5 Slim in meinem damaligen Review ausgezeichnet und ließ sie wirklich hochwertig erscheinen. Klar, das wirkt unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, aber auch deutlich weniger hochwertig. Sony hat hier sichtbar gespart, und das merkt man. Die PS5 Slim wirkte bisher trotz kompakter Bauweise edel, jetzt ist es mehr „graues Plastikbrett“ als Prestige-Konsole.
Die neue PS5 Slim ist technisch ein Fortschritt: leichter, effizienter, leiser. Aber das wird mit weniger Speicher und einem optischen Downgrade erkauft. Wer ohnehin eine SSD-Erweiterung verbaut und Wert auf Ruhe im Betrieb legt, ist fein raus. Wer auf ein schickes Gerät mit viel Platz gehofft hat, wird enttäuscht. Unterm Strich wirkt das Update wie ein typisches Sony-Manöver: clever optimiert, aber mit klaren Sparmaßnahmen.
Außerdem arbeitet Sony an einem neuen PS5 Pro-Modell, das ebenfalls in diesen Tagen verfügbar sein soll. Hier sind ähnliche Optimierungen zu erwarten.
Matt finde ich viel besser! Das glänzende ist viel zu empfindlich gegenüber Kratzer. Bei meiner Fat Ps5 hab ich seit Release extra einen Aufkleber in der Mitte anbringen müssen das dass Teil Matt wird…
Sehe ich und Freunde aders. Tatsächich empfinde ich den neuen rumdum look in Matt deutlich schöner. Klavierlck war nur auf der PS3 fat hübsch. Das neue Design gefällt sehr.
Das Design zu kritisieren ist absolut lächerlich. Erstmal ist es subjektiv und zweitens interessiert das kaum jemanden.
„Lächerlich“ ist, Design bei einem 499€-Wohnzimmergerät für irrelevant zu erklären.
Zu „subjektiv“: Ja, Geschmack ist subjektiv.
Aber dass Sony von zwei Materialien (Hochglanz + Matt) auf eins reduziert hat, ist objektiv ein Downgrade in der Produktion. Kostet weniger, sieht günstiger aus.
Zu „interessiert kaum jemanden“: Apple, Samsung und Sony selbst investieren Millionen in Design – offenbar interessiert es doch ein paar Leute. Und wenn du für 499€ weniger Speicher UND billigeres Material bekommst als beim Vorgänger, ist das keine Geschmacksfrage, sondern ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Hochglanz-Faceplates waren damals ein Highlight und wurden explizit gelobt. Jetzt sind sie weg, der Preis ist gleich. Genau solche Downgrades aufzuzeigen ist wofür wir da sind.
Aber klar, wenn man Design egal findet: ignorier den Absatz und lies die technischen Specs. Andere Leute dürfen das anders sehen.
Als Redakteur sollte man gemäßigt reagieren können. Aber was ist heutzutage schon noch alles ein Redakteur …
Die Argumente stehen oben. Auf welchen Punkt genau war meine Antwort ungemäßigt? ‚Lächerlich‘ war seine Wortwahl, nicht meine. Ich hab’s nur zitiert. Fair, wenn dir Matt besser gefällt. Ändert aber nichts an: weniger Speicher + weniger Produktionsaufwand bei gleichem Preis = schlechteres Angebot.