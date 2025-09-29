Neue PS5 Slim CFI-2100 – Technik hui, Optik leider ein Downgrade

Sony hat die PS5 Slim in Europa heimlich still und leise aktualisiert. Wer das neue Modell CFI-2100 im Laden erwischt, merkt schnell: Unter der Haube wurde geschraubt, außen eher gespart. Die Konsole ist leichter, effizienter und leiser, aber beim Speicher und beim Look gibt es Abstriche, die nicht jedem gefallen dürften.

Der dickste Unterschied liegt beim Speicher: Statt 1 TB sind es jetzt nur noch 825 GB. Klingt nach „geht schon“, ist aber in der Praxis nervig. Blockbuster wie Call of Duty oder Final Fantasy ziehen gern mal 100 GB und mehr, da bleibt für Vielspieler kaum Puffer. Immerhin: Die M.2-Erweiterung bleibt erhalten, also SSD reinschieben und fertig. Aber für eine „neue“ Konsole wirkt es trotzdem wie ein Rückschritt.

Technik clever optimiert

Innen zeigt sich Sony von der besseren Seite.

Die Konsole ist gut 120 Gramm leichter, vor allem durch eine dünnere Stahlplatte über dem Mainboard.

Das Board selbst wurde neu organisiert, überflüssige Bauteile sind verschwunden.

Das Kühlsystem arbeitet effizienter, die Heatpipes wurden neu angeordnet.

Das Beste: Der Lüfter läuft hörbar ruhiger. Für Nachtzocker ein echter Bonus.

Die Performance bleibt unverändert: Es gibt keine neuen Features oder schnelleren Ladezeiten, aber auch keine Nachteile. Ein klassisches „Feintuning“-Update also. Interessanterweise wurde der Hotfix mit der CMOS-Batterie in der neuen PS5 Slim nicht übernommen, wie es bei der PS5 Pro der Fall war.

Design verliert Charakter

Und dann der Look: Statt der glänzenden Akzente gibt es nun ein komplett mattes Finish. Gerade dies hatte die PS5 Slim in meinem damaligen Review ausgezeichnet und ließ sie wirklich hochwertig erscheinen. Klar, das wirkt unempfindlicher gegen Fingerabdrücke, aber auch deutlich weniger hochwertig. Sony hat hier sichtbar gespart, und das merkt man. Die PS5 Slim wirkte bisher trotz kompakter Bauweise edel, jetzt ist es mehr „graues Plastikbrett“ als Prestige-Konsole.

Die neue PS5 Slim ist technisch ein Fortschritt: leichter, effizienter, leiser. Aber das wird mit weniger Speicher und einem optischen Downgrade erkauft. Wer ohnehin eine SSD-Erweiterung verbaut und Wert auf Ruhe im Betrieb legt, ist fein raus. Wer auf ein schickes Gerät mit viel Platz gehofft hat, wird enttäuscht. Unterm Strich wirkt das Update wie ein typisches Sony-Manöver: clever optimiert, aber mit klaren Sparmaßnahmen.

Außerdem arbeitet Sony an einem neuen PS5 Pro-Modell, das ebenfalls in diesen Tagen verfügbar sein soll. Hier sind ähnliche Optimierungen zu erwarten.