PS5 Slim CFI-2116: Sony spendiert Heatsink-Upgrade nach PS5 Pro Vorbild

Sony hat mit dem Modell CFI-2116 vor einigen Wochen eine neue Revision der PS5 Slim auf den Markt gebracht. Das Gerät verfügt über eine überarbeitete Kühlung und übernimmt das Design der PS5 Pro. Erste Fotos von Hardware-Enthusiasten bestätigen die Änderung, ein „Silent Upgrade“, das vor allem für mehr Stabilität und Langlebigkeit sorgt.

Was ist neu?

Die wichtigste Neuerung liegt im mehrfach überarbeiteten Kühlsystem. Die PS5 Slim übernimmt nun die gerillte Heatpipe-Architektur, die erstmals in der PS5 Pro auftauchte. Diese Struktur soll trockene Stellen und Oxidation im Metall verhindern, Probleme, die in der PS5-Community schon länger diskutiert werden. Modder wie Modyfikator89 sehen darin einen entscheidenden Schritt, um thermische Engpässe zu reduzieren und die Konsole langfristig zuverlässiger zu machen.

Für Besitzer einer Standard-PS5 bedeutet das Upgrade gleich mehrere Dinge. Erstens sollen die Temperaturen im Betrieb niedriger bleiben, was die Performance stabilisiert. Zweitens verringert sich das Risiko, dass ältere Revisionen unter austretendem Flüssigmetall-Problemen leiden, also kleine Mengen der Wärmeleitpaste oder des flüssigen Metalls aus der Kühlstruktur austreten und das Motherboard beschädigen. Drittens könnten die Konsolen insgesamt langlebiger werden, da die Überhitzung im Inneren abnimmt.

MASSIVE PS5 NEWS! SONY’S SILENT HARDWARE UPGRADE!

The MOST important hardware update of the year is here!

Sony has quietly updated all new PlayStation 5 Slim consoles (model CFI-2116) — both Disc and Digital Editions — with an ALL-NEW cooling system! 🔥

This isn't just a fix;… pic.twitter.com/yvrYUvaGL7 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) November 30, 2025

PS5 nahe ihrer Vollendung

Solche „stillen“ Hardware-Updates sind in der Konsolenwelt nicht ungewöhnlich. Sony reagiert damit auf Beobachtungen aus der Repair-Community, ohne öffentlich von Problemen zu sprechen. Während die PS5 Pro bereits von diesem Design profitiert, zeigt die neue PS5 Slim nun, dass auch günstigere Geräte von Verbesserungen aus dem Premium-Segment profitieren können.

Mit diesem heimlichen Upgrade bleibt die PS5-Generation robust und wettbewerbsfähig, auch wenn der Nachfolger frühestens in zwei bis drei Jahren erwartet wird. Wer also aktuell eine PS5 Slim erwerben will, kann sich über das CFI-2116-Modell als die „stabilste Slim bisher“ freuen. An anderer Stelle entfällt zudem die Onlinepflicht für das externe Laufwerk für die Erstregistrierung.

Die PS5 Slim ist im Rahmen der Cyber Week-Woche, die traditionell dem Black Friday folgt, nach wie vor für 349 EUR erhältlich. Eine der besten Gelegenheiten, um zuzugreifen.