PS5 Slim: Ein Monster in neuem Gewand? Wohl kaum!

Seit den ersten Teardown-Videos zur PS5 Slim kommen scheinbar überall Zweifel auf, ob die neue Version der Konsole tatsächlich so viel kleiner ist, wie man bis dahin angenommen hat. Worte wie ‚weiterhin ein Monster‚ fallen immer wieder in dem Zusammenhang, dabei zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass die neue PS5 in angemessener Weise geschrumpft ist.

Sony selbst sagt, dass man den Umfang um mehr als 30 Prozent und das Gewicht um 18 bzw. 24 reduzieren konnte. Das ist gemessen an dem Originalmodell doch eine ganze Menge und definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Dass man den Zusatz ‚Slim‘ von offizieller Seite vermeidet, ist vor allem mit Blick auf das Disc-Edition-Modell nur richtig, um eine eventuelle Verwirrung zu vermeiden. Auf die neue Digital Edition trifft es aber durchaus schon zu. Leider wurde diese noch nicht in feier Wildbahn gesehen.

PS5 vs PS5 (Slim) Maße

Vergleicht man nur die offiziellen Maße miteinander, sind bereits deutliche Einsparungen schwarz auf weiß zu sehen:

Digital Edition: 390 x 260 x 92 mm vs. 358 × 216 × 80 mm

Disc Edition: 390 × 260 x 104 mm vs. 358 × 216 × 96 mm

Blickt man nun noch auf die vergangenen Generationen zurück, konnte Sony in diesem ersten Verkleinerungsschritt recht identische Einsparungen erreichen.

Auch die PS4 Slim wurde laut Sony damals um 30 Prozent verkleinert und war 16 Prozent leichter. Die PS3 Slim wurde in der ersten Stufe um 33 Prozent verkleinert und wog 36 Prozent weniger als ihr Vorgänger. Es handelt sich also um recht ähnliche Fortschritte, die lediglich in der Höhe weiter optimiert werden müssen. Zum Vergleich: Bis zur PS3 Slim fehlen hier nur noch 1,5 cm, bei der PS4 Slim sind es noch ganze 4 cm, ausgehend von der Digital Edition.

PS5 Slim vs Originalmodell

Zudem darf man sich vergessen, dass die PS5 auf ein weißes und geschwungenes Design setzt, das immer größer wirkt als ein rechteckiger schwarzer Kasten. Woher man zu der Annahme kommt, man habe weiterhin ein Monster an Hardware vor sich, ist ein wenig seltsam. Zumindest das zweite Teardown-Video, in dem dieser Begriff glaube ich ebenfalls gefallen ist (und möglicherweise der Anstoß dazu war), war nicht wirklich gut gemacht, wirkte überdreht und war immer wieder mit ahnungslosen Phrasen gespickt.

Kritik an der PS5 Slim

Was man an dem neuen Modell sicherlich kritisieren kann, ist, dass Sony nichts hinsichtlich des Stromverbrauchs unternommen hat, den man mit einem kleineren Chip hätte erreichen können. Davon ist man bis zur offiziellen Vorstellung noch ausgegangen und gehörte in der Vergangenheit im Grunde immer dazu. Auch der neue PS5 Stand ist alles andere als ansehnlich, während die Kosten für das neue Modell indirekt sogar steigen.

Ich denke, das wichtigste Ziel von Sony war in erster Linie die Gesamtgröße irgendwie zu reduzieren, was sich am Ende auf viele weitere Faktoren wie Logistik und anhängende Kosten auswirkt. Das hat man definitiv mit dem neuen Modell erreicht.

Das neue PS5 Slim Modell wird voraussichtlich in den kommenden Wochen in Europa erhältlich sein.