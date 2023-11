PS5 Slim erster Größenvergleich & neuer Standfuß auf Bildern

Mit dem nahenden Launch der PS5 Slim sind auch wieder neue Bilder aufgetaucht, die erstmals einen realen Größenvergleich zeigen. Zudem ist hier der neue Standfuß zu sehen, auf den man recht gespannt war, wie Sony das Ganze gelöst hat.

Die Bilder verbreiten sich derzeit über Twitter (X) und wurden von der ursprünglichen Quelle allerdings wieder entfernt. Scheinbar ist dieser bereits im Besitz der neuen PS5-Version CFI-2016 und kann so authentische Bilder liefern. Darauf zu sehen ist erstmals auch die Rückseite der Konsole.

PS5 Slim Bilder

PS5 Slim Größenvergleich @phantompainss

PS5 Slim Rückseite @phantompainss

PS5 Slim Sandfuß @ phantompainss

Damit dürften nun auch die so ziemlich letzten Fragen zum Design der neuen PS5 Slim beantwortet sein, die klar in Richtung Kosteneinsparung für Sony geht. Der User selbst hat davon nur wenig, denn das neue PS5-Modell kostet genauso viel wie bisher, wenn man den Vertikal-Stand mal außen vornimmt, den man nun zusätzlich erwerben muss.

Laut Sony ist das neue PS5-Modell im Vergleich zu den Vorgängern um mehr als 30 Prozent verkleinert und das Gewicht um 18 Prozent bzw. 24 Prozent reduziert worden. Neu sind vier getrennte Faceplates, wobei der obere Teil glänzend und der untere Teil matt ist. Die kleinere Bauform dürfte somit der ausschlaggebende Grund für die neue Revision sein, die das Vorgängermodell vollständig ersetzen wird.

Der vordere USB-A-Port wurde zudem gegen einen zweiten USB-C-Port ausgetauscht, so dass man entsprechende Headset-Dongles nur noch auf der Rückseite anschließen kann. Vorteile haben natürlich PS VR2-Besitzer, das via USB-Type-C angeschlossen wird. Am unteren Rand sind nun auch die PlayStation-Symbole zu erkennen, wenn die Konsole vertikal steht.

Offiziell findet der Launch des neuen PS5 Slim-Modells am 10. November 2023 in den USA statt, während es für Europa noch keinen genaueren Termin gibt. Dafür wird es dann schon ein offizielles Bundle zusammen Call of Duty: Modern Warfare 3 geben, das Sony seit dem gestrigen Dienstag bewirbt.

Sobald die Vorbestellungen zur PS5 Slim starten, informieren wir darüber.