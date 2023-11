PS5 Slim – Erstes Teardown-Video online, das ändert sich im Inneren

Schließlich wäre auch ein Launch-Date in Europa interessant, das Sony bisher nicht nennen will. Für die USA sind inzwischen zwei Bundle geplant, darunter mit Call of Duty: Modern Warfare III und Marvel’s Spider-Man 2 . Beide Bundle werden spätestens ab dem 10. November erhältlich sein.

Weiterhin fehlt die Bestätigung, ob das neue PS5 Slim Modell die PlayStation Link-Technologie der neuen PlayStation Headsets nutzt, was angesichts des zeitnahen Launch nicht nur Sinn machen würde, sondern eine praktikable Lösung ist, wenn man schon eine neue Technologie pushen will.

Jetzt, wo die PS5 Slim bei den ersten Spielern angekommen ist, gewährt man einen Blick in das Innere des neuen Modells und zeigt, was sich damit alles außer die Größe und das Design ändert.

