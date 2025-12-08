PS5 Slim: Händler starten aggressive Preisschlacht – bald unter 300 €?

Die Preisschlacht um die PS5 Slim läuft heiß. Nach dem Black Friday 2025 legen Händler nach, und die PS5 Digital Edition mit 825 GB ist so günstig wie nie. Expert führt derzeit mit 335 € die Preislisten an, Amazon hatte zuvor 339 € veranschlagt, und andere Händler ziehen nach. Die Frage für Käufer lautet: Rutscht die PS5 Slim bald sogar unter 300 €?

Aggressive Preisaktionen treiben die Verkäufe

Laut GSD Sales Data dominierte die PS5 in der Black-Friday-Woche 2025 in Großbritannien mit 62 % Marktanteil. Damit lag Sony weit vor der Konkurrenz. Ein zentraler Faktor: drastische Preisnachlässe. Während die Standard-PS5 zwei Wochen vor dem Black Friday noch 20 % teurer war, sank die Digital Edition um satte 33 %. Selbst die PS5 Pro erreichte mit 586 £ ihren bisherigen Tiefstpreis, und erzielte damit die beste Verkaufswoche seit Launch.

Auch in den USA konnte Sony punkten. Hier erreichte die PS5 während der Black-Friday-Periode 47 % Marktanteil. Auf Platz zwei landete die Nintendo Switch 2 mit 24 %, die überraschend starke Nex Playground überholte sogar die Xbox. Microsoft blieb insgesamt auffällig passiv: Keine Black-Friday-Angebote, keine Aufmerksamkeit, entsprechend schwache Verkaufszahlen.

Händler unterbieten sich

Nach dem erfolgreichen Black Friday setzen Händler jetzt noch einen drauf. Expert bietet die PS5 Slim Digital Edition für 335 € an, Amazon folgt mit 339 €. Andere Plattformen ziehen womöglich nach, sodass die Konsole derzeit so günstig wie nie erhältlich ist. Vor allem die Digital Edition profitiert: Ohne Laufwerk fallen die Produktionskosten niedriger aus, Händler können die Rabatte stärker weitergeben.

Für Käufer bedeutet das: Wer bislang gezögert hat, könnte in den nächsten Wochen ein echtes Schnäppchen machen. Solange die Lagerbestände gefüllt sind, dürfte der Preisdruck weiter bestehen.

Die PS5 Slim zeigt aktuell, wie stark Preisaktionen die Verkaufszahlen beeinflussen können. Sony dominiert weiterhin, die Xbox bleibt im Schatten, und wer sparen will, sollte den Markt genau beobachten, die 300-Euro-Marke ist jetzt realistischer denn je.