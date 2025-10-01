PS5 Slim mit 1TB SSD für 399 EUR – Letzte Chance auf Premium-Version

Media Markt hat noch wenige Einheiten der PS5 Slim mit 1TB SSD im Angebot – für 399 €. Ein Deal, der nicht nur Sparfüchse aufhorchen lässt, sondern auch Sammler und Spieler, die sich den größeren Speicher sichern wollen. Denn das aktuelle Slim-Modell läuft aus, und Sony zieht den Speicher zurück.

Speicherreduzierung und technische Anpassungen

Die auffälligste Änderung beim neuen PS5 Slim-Modell ist die interne SSD: Statt 1TB stehen nun nur noch 825 GB zur Verfügung. Das bedeutet rund 27 % weniger Platz für digitale Spiele, Add-ons und Updates. Gerade in Zeiten, in denen Spielebibliotheken immer größer werden, ist das ein nicht unerheblicher Rückschlag.

Abgesehen vom Speicher hat Sony an mehreren Stellschrauben gedreht: Das Gerät wiegt nun 2,4 kg, also rund 156 g weniger. Das liegt an einer neuen Kühlstruktur, reduzierten VRMs (von sieben auf fünf) und dünnerem Metallinnenblech. Sogar die Metallabdeckung des Lüfters wurde durch Kunststoff ersetzt. Trotz dieser Optimierungen bleibt die Leistung nahezu identisch, nur minimal wärmer.

Äußerlich gibt es nun eine einheitliche matte Oberfläche statt der alten Dual-Tone-Optik, und die hinteren USB-Ports haben sich farblich verändert. Alles clever, um Herstellungskosten zu senken, nur spürt der Käufer davon nichts, der Preis bleibt unverändert.

SONY PlayStation®5 Digital Edition 1TB Letzte Einheiten der Premium-Version, Modell wird nicht mehr produziert. 499 EUR 399 EUR Get It Now

Lohnt sich der Deal?

Für alle, die noch eine PS5 Slim mit 1TB SSD wollen, ist dies vermutlich die letzte Gelegenheit. Das Modell bietet genug Speicher für die meisten Nutzer und eine bewährte Leistung, und das zu einem attraktiven Preis. Wer allerdings auf das neue Slim-Modell mit 825 GB setzen will, zahlt letztlich den gleichen Preis, bekommt aber weniger Speicher.

Ob der Schritt sinnvoll ist oder die Community hier enttäuscht wird, bleibt diskutabel. Wer jetzt zugreift, sichert sich nicht nur einen Deal, sondern auch ein Stück PlayStation-Geschichte, bevor Sony den alten Slim vollständig auslaufen lässt.