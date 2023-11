PS5 Slim: TV-Spot wirbt mit neuer Konsole, PlayStation Portal & Games

Sony läutet das kommende Weihnachtsgeschäft mit der PS5 ein, die dazu einen brandneuen TV-Spot produziert haben. Darin wird auch die neue PS5 Slim beworben, jedoch ohne weiterhin konkret zu werden, wann man sie kaufen kann.

Der neue Spot „Feel it Now on PlayStation 5“ demonstriert laut Sony die emotionale Kraft des immersiven Spielens auf der PS5. Durch die Ideen der Entwickler und fortschrittlichen Technologien wie 4K-Grafik, 3D-Audio, der ultraschnellen SSD sowie dem haptischen Feedback und den adaptiven Triggern des DualSense-Controller bietet man ein intensives Spielerlebnis.

„Unser neuester Spot beleuchtet die Bandbreite der Emotionen, die Spieler empfinden, wenn sie PS5-Welten erkunden, von einem Schnappschuss der Angst über die Begegnung mit einem Clicker aus „The Last of Us Part I“ bis hin zur Freude, Mondkälber aus „Hogwarts Legacy“ zu treffen und sich mit einem Frostwolf in Final Fantasy XVI.“

PS5 Slim im neuen Sony TV-Spot

PlayStation Portal & PlayStation Earbuds

Neben der neuen PS5 verweist man außerdem auf PlayStation Portal, das in wenigen Tagen erhältlich ist, auch wenn es inzwischen ziemlich still darum wurde. Außerdem sind in Kürze die neuen PlayStation Earbuds erhältlich, sowie eine riesige Bibliothek an Spielen.

Ob Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarök, Assassin’s Creed Mirage, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Horizon Call of the Mountain, Mortal Kombat 1, Star Wars Jedi: Survivor, Street Fighter 6, Humanity oder die Remakes zu Dead Space und Resident Evil 4 – im Grunde findet jeder Spieler etwas für seinen Geschmack.

Was man leider komplett außen vor lässt, ist, dass es auch noch PlayStation VR2 gibt, zu dem inzwischen unzählige neue und tolle Spiele erschienen sind. Abgesehen davon, dass Sony bislang keinen großen Anteil daran hat, ignoriert man die eigene Plattform zunehmends, auch wenn sie nach eigenen Aussagen keine besondere Priorität genießt.