Hardware

PS5: Sony lässt neue DualSense Edge Controller-Revision zertifizieren

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
3 Min Read
Keine Kommentare

Sony reicht den PS5 DualSense Edge CFI-ZCP2 bei der FCC ein. Die Vertraulichkeit bis 2027 deutet auf eine Hardware-Revision mit mehr Akkuleistung hin.

dualsense edge controller

Sony listet bei der US-Fernmeldebehörde FCC ein überarbeitetes Modell des PS5 Pro-Controllers unter der Kennung CFI-ZCP2. Die Vertraulichkeitssperre für die Zulassungsunterlagen läuft am 31. Januar 2027 ab, was ein starkes Indiz für ein Release-Fenster im ersten Quartal 2027 ist.

Das geht aus Dokumenten hervor, die zuerst im ResetEra-Forum aufgetaucht sind. Der entscheidende Hinweis liegt im Detail: Während die seit Anfang 2023 erhältliche Erstauflage des Pro-Controllers die Modellnummer CFI-ZCP1 trägt, führt die Behörde das neue Gerät unter CFI-ZCP2.

Ablauf der Sperrfristen signalisiert Launch-Zeitfenster

Die mit dem Dokument eingereichten Produktfotos, Testaufbauten und das Handbuch sind von Sony mit einer NDA-Sperrfrist belegt worden. Das Ablaufdatum für diese Geheimhaltung ist der 31. Januar 2027.

Regulatory Filings dieser Art sind bei Sony eine Verlässlichkeit. Zwar entspricht das Ende der Vertraulichkeitsfrist selten exakt dem ersten Tag im Handel, bildet jedoch historisch die Grenze für die offizielle Ankündigung und den unmittelbar folgenden Verkaufsstart. Ein Release im ersten Quartal 2027 ist damit wahrscheinlich.

Effizienz statt Redesign

Hersteller nutzen solche Revisionen selten für komplexe Designänderungen. Welches Innenleben Sony exakt austauscht, lässt die Akte naturgemäß offen. Wahrscheinlich sind Kostensenkungen bei der Fertigung (Cost-Downs), überarbeitete Board-Layouts oder ein Wechsel von Zulieferern bei Funk-Chips.

More Read

Playstation Disc End 1
Symbolischer Rohrkrepierer: #PSBlackout zur Gamescom dürfte Sony nur müde lächeln lassen
PlayStation Pulse Elevate
Sony terminiert Pulse Elevate: Lautsprecher starten am 12. November für 220 Euro
It Happens On Ps5 Article
„It Happens on PS5“: Sony feiert sich selbst, die Fans feiern den Abschied
Hardware-EigenschaftDualSense Edge (CFI-ZCP1)Erwartung Revision (CFI-ZCP2)
Akkukapazität1.050 mAh (ca. 4–6 Std. Laufzeit)Effizienz-Boost / potenziell größerer Akku
Stick-TechnologieAnaloge Potentiometer (Modular)Potentiometer oder TMR / Hall-Effekt
ModularitätModule Werkzeuglos tauschbarUnverändert (Modul-System bleibt)
EU-KonformitätAkku-Tausch mit Werkzeug möglichVolle Ausrichtung auf EU-Batterieverordnung 2027

Ein Schwachpunkt des aktuellen Edge ist die magere Akkulaufzeit. Das geringe Platzangebot durch das integrierte Modulsystem zwang Sony 2023 zu einem 1.050-mAh-Energieträger – deutlich weniger als die 1.560 mAh des normalen DualSense. Bereits Ende 2025 überarbeitete Sony den Standard-Controller unter der Kennung CFI-ZCT2W: Durch die Reduzierung interner Komponenten und ein optimiertes Platine-Layout (BDM-060) stieg die Effizienz spürbar. Es liegt nahe, dass der Edge nun dieselben Architekturanpassungen erhält.

Specials bezüglich neuer EU-Ökodesign-Vorgaben für Batterien greifen hier nur bedingt. Zwar fordert die EU ab 2027, dass Akkus in Handhelds und Peripherie mit handelsüblichem Werkzeug wechselbar sein müssen, der DualSense Edge erfüllt diese Bedingung aber schon heute durch sein leicht demontierbares Gehäuse.

Wer auf Hall-Effekt-Sticks ab Werk hofft, sollte die Erwartungen herunterschrauben. Sony verdient gut am Verkauf der separaten Analog-Ersatzmodule. Die Revision CFI-ZCP2 dürfte primär eine Pflege der Lieferkette sowie ein Effizienz-Update für die Platine sein. DualSense Edge-Besitzer müssen wegen der Revision nicht nervös werden – Neukäufer bekommen 2027 aber wohl schlicht die ausgereiftere Hardware.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Sony hält den PS6-Release weiter offen: Die Konsole verliert ihre Existenznotwendigkeit

Der PS6-Release bleibt ohne Termin. Sony-CEO Totoki bremst Erwartungen für 2027 wegen…

52 Kommentare

GTA 6: Neues Gameplay vor geplanter Netflix-Enthüllung geleakt

Ein neuer GTA 6 Leak enthüllt vor der Netflix-Show Gameplay mit Tank-Mechanik…

Keine Kommentare

PS5-Cover, Controller und Bundle zu Marvel’s Wolverine ab sofort vorbestellbar

Marvel’s Wolverine PS5 Bundle und Adamantium-Pro-Cover sind ab sofort vorbestellbar. Alle Preise…

Keine Kommentare

You Might Also Like