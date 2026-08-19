PS5: Sony lässt neue DualSense Edge Controller-Revision zertifizieren

Sony listet bei der US-Fernmeldebehörde FCC ein überarbeitetes Modell des PS5 Pro-Controllers unter der Kennung CFI-ZCP2. Die Vertraulichkeitssperre für die Zulassungsunterlagen läuft am 31. Januar 2027 ab, was ein starkes Indiz für ein Release-Fenster im ersten Quartal 2027 ist.

Das geht aus Dokumenten hervor, die zuerst im ResetEra-Forum aufgetaucht sind. Der entscheidende Hinweis liegt im Detail: Während die seit Anfang 2023 erhältliche Erstauflage des Pro-Controllers die Modellnummer CFI-ZCP1 trägt, führt die Behörde das neue Gerät unter CFI-ZCP2.

Ablauf der Sperrfristen signalisiert Launch-Zeitfenster

Die mit dem Dokument eingereichten Produktfotos, Testaufbauten und das Handbuch sind von Sony mit einer NDA-Sperrfrist belegt worden. Das Ablaufdatum für diese Geheimhaltung ist der 31. Januar 2027.

Regulatory Filings dieser Art sind bei Sony eine Verlässlichkeit. Zwar entspricht das Ende der Vertraulichkeitsfrist selten exakt dem ersten Tag im Handel, bildet jedoch historisch die Grenze für die offizielle Ankündigung und den unmittelbar folgenden Verkaufsstart. Ein Release im ersten Quartal 2027 ist damit wahrscheinlich.

Effizienz statt Redesign

Hersteller nutzen solche Revisionen selten für komplexe Designänderungen. Welches Innenleben Sony exakt austauscht, lässt die Akte naturgemäß offen. Wahrscheinlich sind Kostensenkungen bei der Fertigung (Cost-Downs), überarbeitete Board-Layouts oder ein Wechsel von Zulieferern bei Funk-Chips.

Hardware-Eigenschaft DualSense Edge (CFI-ZCP1) Erwartung Revision (CFI-ZCP2) Akkukapazität 1.050 mAh (ca. 4–6 Std. Laufzeit) Effizienz-Boost / potenziell größerer Akku Stick-Technologie Analoge Potentiometer (Modular) Potentiometer oder TMR / Hall-Effekt Modularität Module Werkzeuglos tauschbar Unverändert (Modul-System bleibt) EU-Konformität Akku-Tausch mit Werkzeug möglich Volle Ausrichtung auf EU-Batterieverordnung 2027

Ein Schwachpunkt des aktuellen Edge ist die magere Akkulaufzeit. Das geringe Platzangebot durch das integrierte Modulsystem zwang Sony 2023 zu einem 1.050-mAh-Energieträger – deutlich weniger als die 1.560 mAh des normalen DualSense. Bereits Ende 2025 überarbeitete Sony den Standard-Controller unter der Kennung CFI-ZCT2W: Durch die Reduzierung interner Komponenten und ein optimiertes Platine-Layout (BDM-060) stieg die Effizienz spürbar. Es liegt nahe, dass der Edge nun dieselben Architekturanpassungen erhält.

Specials bezüglich neuer EU-Ökodesign-Vorgaben für Batterien greifen hier nur bedingt. Zwar fordert die EU ab 2027, dass Akkus in Handhelds und Peripherie mit handelsüblichem Werkzeug wechselbar sein müssen, der DualSense Edge erfüllt diese Bedingung aber schon heute durch sein leicht demontierbares Gehäuse.

Wer auf Hall-Effekt-Sticks ab Werk hofft, sollte die Erwartungen herunterschrauben. Sony verdient gut am Verkauf der separaten Analog-Ersatzmodule. Die Revision CFI-ZCP2 dürfte primär eine Pflege der Lieferkette sowie ein Effizienz-Update für die Platine sein. DualSense Edge-Besitzer müssen wegen der Revision nicht nervös werden – Neukäufer bekommen 2027 aber wohl schlicht die ausgereiftere Hardware.