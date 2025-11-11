PS5: Sony sieht Konsole erst in der Mitte ihres Lebenszyklus, was das für die PS6 bedeutet

Während viele schon auf die PS6 blicken, hat Sony ein klares Signal zur Gegenwart gesetzt. Laut Finanzchefin Lin Tao befindet sich die PS5 „erst in der Mitte ihres Lebenszyklus“ – und man plane, sie „noch weiter auszubauen“. Ein Satz, der viel über Sonys langfristige Strategie verrät.

Denn obwohl Berichte den Launch der PS6 für 2027 nahelegen, bedeutet das keineswegs das Ende der PS5. Im Gegenteil: Sony scheint die aktuelle Generation langfristig parallel zu unterstützen. Damit folgt man dem Muster der PS4, die mittlerweile seit zwölf Jahren aktiv im Markt ist, und noch immer regelmäßig Updates und Spiele erhält.

PS5 Pro als logischer Zwischenschritt

In dieses Bild passt auch die PS5 Pro, die als Brücke in die zweite Lebenshälfte der Plattform gilt. Das Upgrade-Modell bietet seit vergangenem Jahr die technische Basis für Sonys kommende Jahre und ermöglicht es Studios, größere Projekte noch auf der bestehenden Architektur zu realisieren.

Wer also gerade erst in die PS5 investiert hat, wird mindestens bis 2030 auf stabile Unterstützung zählen können, mit Cross-Gen-Releases, laufenden Online-Services und einem stetig wachsenden Katalog an First-Party-Titeln.

Eine Generation mit verlängertem Atem

Sonys Einschätzung ist auch deshalb nachvollziehbar, weil die ersten PS5-Jahre stark von der Pandemie und Chip-Knappheit geprägt waren. Viele Studios konnten ihre Projekte nicht rechtzeitig umsetzen, und erst seit 2023 nimmt die Plattform richtig Fahrt auf. Spiele wie Marvel’s Spider-Man 2, Ghost of Yōtei oder das kommende Marvel’s Wolverine markieren erst jetzt den Reifegrad, den man sonst früher in einer Generation erreicht hätte.

Deshalb ergibt es Sinn, dass Sony den Lebenszyklus verlängert – nicht statt, sondern parallel zur PS6, die sich nahtlos einreihen dürfte. Eine klare Trennung zwischen den Generationen wird es vermutlich gar nicht mehr geben, sondern einen fließenden Übergang, wie ihn die PS4 vorgemacht hat.

Die PS5 hat ihre Halbzeit erreicht, aber noch lange nicht ausgedient. Sony will die Plattform über viele Jahre tragen, während die PS6 ab voraussichtlich 2027 den Staffelstab übernimmt. Für Spieler bedeutet das eine stabile Zukunft und die Gewissheit, dass ihre aktuelle Konsole noch lange im Mittelpunkt steht.