PS5: Sony spricht von größtem Erfolg aller Zeiten, was steckt dahinter?

Sony feiert die PS5 als erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Umsatzrekorde, PS Plus und Zubehör – ein Überblick, was das für Spieler und die Branche bedeutet.

Niklas Bender
Niklas Author
Niklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
ps5 preiserhöhung

Sony hat ein neues Superlativ: Die PS5 sei „die profitabelste Konsole aller Zeiten“. Klingt beeindruckend, aber hier steckt mehr dahinter als reine Hardwareverkäufe. Tatsächlich sind es die Kombination aus digitalen Diensten, PS Plus-Abos und Zubehör, die das Unternehmen auf Rekordkurs gebracht haben. Hardware allein würde so ein Statement nicht rechtfertigen.

Digitale Einnahmen treiben den Erfolg

Physische Verkaufszahlen sind nicht mehr das Maß aller Dinge. Stattdessen zählen regelmäßige Einnahmen aus dem PlayStation Store, Abos und den Extras, die Spieler zusätzlich kaufen – von Controllern bis VR-Zubehör. Diese digitale Strategie sorgt dafür, dass Sony langfristig konstant Geld sieht, selbst wenn einzelne Konsolen nicht in Rekordzahlen über die Ladentheke gehen.

In Zahlen: Über 130 Milliarden Dollar Umsatz rund um die PS5 – inklusive aller Services – sollen zusammengekommen sein. Das macht die aktuelle Konsolengeneration zu einer finanziellen Goldgrube.

Für Gamer heißt das vor allem eines: die PS5 bleibt teuer. Teure Hardware, teure Spiele, teures Zubehör. Gleichzeitig signalisiert der Erfolg, dass digitale Plattformen die klassische Verkaufslogik ablösen. Für die Konkurrenz wird es zunehmend schwieriger, nur mit Stückzahlen zu glänzen. Wer langfristig Geld verdienen will, muss die Spieler dauerhaft ins Ökosystem binden.

Historischer Vergleich

Im Vergleich zu PS4 und Co. ist die Rechnung klar. Früher zählten Millionen verkaufter Konsolen, heute zählt das Ökosystem. Die PS5 zeigt, wie profitabel eine Konsole sein kann, selbst wenn der Hardwareabsatz nicht die alten Rekorde bricht. Sony setzt also auf eine Mischung aus Premium-Preisgestaltung, digitalen Services und Zubehör, ein Modell, das andere Hersteller aufmerksam beobachten.

Die PS5 hat den Maßstab gesetzt. Für die PS6 bedeutet das noch mehr Fokus auf digitale Einnahmen, Abos und Ökosystembindung. Hardware wird dabei weiterhin wichtig sein, aber der langfristige Erfolg hängt weniger vom Stückverkauf als von der Bindung der Spieler ab. Kurz gesagt: Die PS5 ist nicht nur ein Gerät, sondern ein Geschäftsmodell, das Sony auch künftig prägen wird.

