PS5: Sony unsicher über künftige Hardware-Preise, droht die nächste Erhöhung?

Sony warnt vor steigenden PS5-Hardwarekosten durch teurere Speicherchips. Monetarisierung der bestehenden Nutzerbasis soll Profit sichern.

Sony erreicht mit der PS5 einen weiteren Meilenstein und 84,2 Millionen verkaufte Konsolen vermelden, knapp hinter der PS4-Zeitlinie. Gleichzeitig bleibt die Konsole nach der jüngsten Preiserhöhung profitabel, zumindest für dieses Geschäftsjahr.

Doch CFO Lin Tao warnt bereits, dass die steigenden Kosten für Speicherchips die Profitabilität ab dem nächsten Fiskaljahr unter Druck setzen könnten – ein Szenario, das wir schon vor Wochen thematisiert hatten. Für 2026 bedeutet das, dass die Herstellung einer PS5 teurer wird, unabhängig davon, ob Sony die Preise für Verbraucher anpasst oder nicht.

„Wir haben für dieses Jahr ausreichend Lagerbestand“, erklärte Tao. „Die kurzfristige Profitabilität ist gesichert. Langfristig wird es durch die schwankenden Speicherpreise Auswirkungen geben.“

Monetarisierung statt Preiserhöhung

Statt die Hardwarepreise sofort weiter anzuziehen, setzt Sony auf alternative Einnahmequellen. Network-Services, PlayStation Plus, Game-Pass-ähnliche Angebote und eigene First-Party-Titel sollen die Lücke füllen. Die PS5 selbst bleibt somit der Lockvogel, während der Geldfluss über Software und Services läuft.

Historisch betrachtet ist das kein ungewöhnlicher Schritt. Schon während der PS4-Ära balancierte Sony Hardware-Margen und digitale Einnahmen, um langfristige Gewinne zu sichern. Neu ist lediglich, dass der Druck durch AI-getriebene Speicherpreise deutlich stärker wird als zuvor.

PS5 Slim und regionale Sondermodelle

Interessant ist zudem, dass Sony in Japan ein günstigeres PS5-Modell mit Region-Lock angekündigt hat, das jedoch nur dort funktioniert. Spieler sollten sich also auf mögliche Preisanpassungen in den kommenden Jahren einstellen, sei es durch limitierten Lagerbestand, neue Modelle oder einfach steigende Herstellungskosten.

Für Konsumenten bedeutet das zunächst Ruhe. Die PS5 und PS5 Pro bleiben aktuell im Preis stabil. Wer allerdings im Jahr 2026 oder später eine Konsole kaufen möchte, sollte die Entwicklung im Auge behalten. Für Sony ist die Hardware das Mittel zum Zweck, der eigentliche Gewinn kommt aus digitalen Diensten und Spielen.

In Summe zeigt sich ein klassisches Muster der Branche: Hardware als Einstieg, Services als Profitbringer, nur dass dieses Mal die Speicherpreise den Takt vorgeben.

