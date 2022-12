PS5: Schlechtere Grafik, aber dafür weniger Strom?

Die Lage auf dem Energiemarkt ist aktuell angespannt, was man natürlich auch als Besitzer einer PS5 merkt. Kosten für Strom steigen und so natürlich auch die Kosten für das liebste Hobby.

Xbox hat jetzt in einer Umfrage in ihrem Insider-Programm nachgefragt, wie viele Spieler Interesse an einem Energiesparmodus zusätzlich für Spiele hätten. Die Folge wäre: schlechtere Grafik, aber dafür weniger Stromverbrauch.

God of War Ragnarök Grafikmodi (Bildquelle: Santa Monica Studios/Twitter)

Wie viel verbraucht eine PS5 denn überhaupt?

Die ursprüngliche PS5 (1000er-Modell) verbraucht ca. 219 Kilowattstunden am Tag, wenn ihr drei Stunden zockt. Pro Stunde kostet euch das dann ca. 8–10 Cent. Drei Stunden pro Tag multipliziert mit 356 Tagen im Jahr macht dann um die 98 € im Jahr, nur für eure PS5. Das neueste Modell (1200) verbraucht immerhin etwas weniger.

Aber je nachdem wie effizient euer Fernseher, Laptop, Smartphone etc. ist, kommt da schon so einiges zusammen. Sony hat 2020 eine eigene Studie durchgeführt und den Energieverbrauch von allen bis dato in Europa verkauften PS4s zusammengerechnet. Das Ergebnis war: Alle Konsolen haben von 2013 bis 2020 so viel verbraucht wie das gesamte Land Ungarn im Jahr 2018.

Die Studie ging sogar noch weiter und Sony errechnete die CO2-Emissionen, die bei der Entwicklung von Spielen weltweit entstehen. Pro Jahr kamen sie auf 500.000 bis 4.000.000 Tonnen CO2. Gaming trägt also einen erheblichen Beitrag zum Klimawandel bei.

PS5 vs Xbox Series X/S im Stromverbrauch. (Bildquelle: Xbox News/ Eurogamer)

Was kann man machen?

Die von Xbox vorgeschlagene Idee, einen Grafikmodus einzubauen, der den Stromverbrauch reduziert, wäre eine Möglichkeit. Sollte Microsoft den umsetzen, werden andere Konsolenhersteller bestimmt schnell nachziehen. So gibt man immerhin dem Spieler die Option und macht die Grafik von Spielen nicht automatisch schlechter. Aktuell haben auch schon viele Spiele mehrere Grafikmodi, da könnte man in Zukunft noch einen weiteren hinzufügen.

Sony hat ja bereits die PS5-Hardware optimiert, sodass sie stromsparender funktioniert, ohne dabei Performance zu opfern. Die effizienteste Konsole ist aktuell aber die Xbox Series S. Sie verbraucht gerade einmal ein Drittel einer PS5. Vielleicht wäre ja eine „PS5 Series S“ mit reduzierter Leistung, aber auch niedrigerem Preis eine Idee?

Xbox Series S. (Bildquelle: Xbox)

Am Ende bleibt natürlich die Frage, wie viel jeder einzelne aktuell bereit ist zu opfern, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Ich kann auch verstehen, dass man sich ja gerade eine PS5 kauft, damit man endlich God of War Ragnarök in 4K und mit 60FPS spielen kann und jetzt nicht die Grafik extra wieder schlechter machen möchte. Aber sollten wir in der Zukunft immer mehr erneuerbare Energien zur Verfügung haben, dann löst sich das Problem irgendwann (hoffentlich) von selbst.

Wie seht ihr das? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!