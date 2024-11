PS5-Spiele und -Daten blitzschnell auf die PS5 Pro übertragen: So geht’s!

Eine weitere Möglichkeit, seine PS5-Speicherdaten ohne die direkte Nutzung der Basis-PS5 auf die PS5 Pro zu übertragen, ist der PS Plus-Cloud-Speicher. Ein PS Plus-Abonnement bietet dazu die Option, gespeicherte Daten sicher in der Cloud zu speichern und später wieder auf die PS5 Pro zu übertragen. Das kann mitunter und abhängig von der Datenanzahl ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

What do you think?