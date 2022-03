PS5 SSD von WD_Black & Samsung inkl. Heatsink derzeit zum Bestpreis

Die Speichererweiterung der PS5 ist sicherlich kein günstiges Unterfangen, wird hier doch die neueste Generation an SSD-Speichern gefordert. Damit nicht genug, setzt Sony einen Heatsink voraus, um einen reibungslosen Einsatz zu gewährleisten.

Gleichzeitig wird der Speicherplatz mit datenintensiven Spielen wie aktuell Gran Turismo 7 oder Horizon Forbidden West immer größer, die teils ein Fünftel des zur Verfügung stehenden internen Speichers beanspruchen.

Nicht wenige User stoßen damit schon nach wenigen Monaten an die Grenzen der PS5 und müssen aufrüsten, sofern sie nicht ständig Inhalte löschen wollen.

SSDs mit Heatsink derzeit im Sale

Wer hier aktuell an ein Upgrade denkt, kann derzeit bei den beiden Top SDDs von WD_Black (PlayStation Choice) und Samsung kräftig sparen, die derzeit zum Bestpreis in der Heatsink-Version verfügbar sind. Damit spart man sich das Gefummel, den Heatsink selbst dran zu basteln.

Beide SSDs inkl. Heatsink sind aktuell bei den Media Markt Clubtagen für je rund 160 EUR verfügbar, also zu dem Preis, was sie sonst ohne den Heatsink kosten würden. Das lohnt sich also schon, sofern man das Plug-and-Play Prinzip verfolgt.

Damit muss die SSD nur noch in den entsprechenden Port gesteckt und die Abdeckung wieder drauf getan werden. Nach dem nächsten Systemstart wird man zum Formatieren aufgefordert und schon lässt sich der Zusatzspeicher über die Einstellungen der PS5 nutzen und verwalten.

Um auf die entsprechenden Preise bei Media Markt zu kommen, muss man sich lediglich als Club User registrieren, falls nicht schon geschehen. Damit wird der korrekte Preis im Shop angezeigt. Das gilt natürlich auch für alle anderen Produkte.

So sind aktuell auch die DualSense Controller deutlich günstiger, ebenso TVs von LG OLED, die Ladestation für PS5 und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich also. Die Aktion läuft noch das gesamte Wochenende!