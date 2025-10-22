PS5 überholt die PS3 – Vorsprung auch gegenüber PS4 wächst

Laut den neuesten Daten des Circana Retail Tracking Service hat die PlayStation 5 im September 2025 in den USA einen neuen Meilenstein erreicht. Die aktuelle Sony-Konsole hat inzwischen die PlayStation 3 bei der installierten Basis überholt und liegt damit auf einem historischen Kurs. Das bestätigte Analyst Mat Piscatella auf der Plattform Bluesky.

PS5 übertrifft PS3 und zieht an PS4 vorbei

Mit dieser neuen Marke ist die PS5 in den USA offiziell erfolgreicher als die PS3 über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Angesichts der Tatsache, dass Sonys 2006 erschienene PS3 lange als die „schwierigste“ PlayStation-Generation galt, mag das zunächst unspektakulär wirken, doch die Wachstumsrate der PS5 ist beachtlich.

Laut Piscatella liegt die PS5 zeitlich angepasst ganze 4,6 % vor der PS4, wenn man beide Systeme nach Markteintritt vergleicht. Das bedeutet: Nach 59 Monaten auf dem Markt steht die aktuelle Generation dort, wo die PS4 erst fast ein halbes Jahr später war. Angesichts der pandemiebedingten Lieferengpässe und der gestiegenen Hardwarepreise ist das eine respektable Leistung.

Global noch nicht ganz auf PS4-Niveau

Während die US-Zahlen ein deutliches Bild zeichnen, ist die Situation weltweit noch etwas differenzierter. Branchenkenner Shinobi602 erinnert daran, dass die PS5 global gesehen noch knapp hinter der PS4 liegt, allerdings nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Dies wird unter anderem auf wiederholte Preiserhöhungen außerhalb der USA zurückgeführt, die das Wachstum in einigen Märkten leicht gebremst haben dürften. Dennoch sei das Gesamtergebnis „stark, wenn man die aktuelle Wirtschaftslage bedenkt“.

Dass Sony mit der PS5 in den USA mittlerweile auch gegenüber der PS4 einen Vorsprung hält, unterstreicht die Robustheit des PlayStation-Ökosystems. Während sich die Hardware-Verkäufe zuletzt stabilisiert haben, bleibt Sony im Konsolenmarkt weiterhin klar führend. Auch wenn die Softwareverkäufe im dritten Quartal etwas unter den Erwartungen lagen und First-Party-Neuheiten rar sind, scheint die Marke PlayStation stärker als je zuvor verankert zu sein.

Zum Vergleich: Die PlayStation 4 kam in den USA insgesamt auf rund 40 Millionen Einheiten, die PS3 auf etwa 30 Millionen. Die PS5 nähert sich also mit großen Schritten diesen historischen Marken an, und das schneller, als viele Beobachter erwartet hätten. Neue Zahlen von Sony aus dem kommenden Quartalsbericht folgen in Kürze.