PS5 überholt PS4: Sony meldet Meilenstein bei einem Key-Faktor

Der Übergang von einer Konsolengeneration zur nächsten verläuft selten reibungslos – weder für Hersteller noch für Spieler. Fast 5 Jahre nach dem Start der PS5 scheint Sony nun aber einen Meilenstein erreicht zu haben: Erstmals nutzen mehr Menschen monatlich die PlayStation 5 als die PlayStation 4. Das geht aus einer aktuellen Präsentation von Sony Interactive Entertainment hervor, die im Rahmen eines Business-Meetings veröffentlicht wurde.

Schon 2024 lagen beide Plattformen laut Sony bei jeweils rund 49 Millionen monatlich aktiven Nutzern – ein 50/50-Split also. In der neuen Version derselben Folie nennt Sony zwar keine konkreten Zahlen mehr, aber die Grafik zeigt eindeutig: Die PS5 hat die Nase vorn.

Gleichzeitig stieg die Gesamtzahl aktiver PlayStation-Nutzer auf 124 Millionen – ein deutlicher Sprung gegenüber den 97 Millionen aus dem Vorjahr.

PS5-Nutzer investieren mehr Zeit und Geld

Laut SIE-Präsident Hideaki Nishino stellt die PlayStation 5 inzwischen den bevorzugten Zugang zu Sonys Gaming-Universum dar – sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf Nutzerverhalten und Umsatz. Die Aussage ist deutlich: PS5-Spieler sind aktiver, verbringen mehr Zeit mit der Plattform und investieren auch mehr Geld in Inhalte, Abos und digitale Services als es PS4-Spieler in der Hochphase der letzten Generation taten. Dieses hohe Engagement wertet Sony als klares Signal für die Stärke der neuen Hardware-Generation und den Reifegrad des PS5-Ökosystems.

Trotzdem bleibt die PlayStation 4 laut Nishino ein „wichtiger Zugangspunkt“ für bestehende Nutzer. Millionen Menschen weltweit nutzen die PS4 weiterhin regelmäßig – nicht unbedingt aus Nostalgie, sondern weil sie noch voll im System funktioniert. Für Sony bedeutet das: Die Plattform ist wirtschaftlich nach wie vor relevant und darf nicht vorschnell abgeschrieben werden.

Gerade dieser Spagat zwischen Fortschritt und Bestand macht die aktuelle Strategie bemerkenswert. Während die PS5 endlich an Fahrt aufnimmt und in Sachen Nutzerzahlen überholt, wird die PS4 bewusst mitgetragen – etwa durch Cross-Gen-Releases, Service-Angebote und laufenden Store-Support.

Dass PS4-Spieler weiterhin einen erheblichen Teil des aktiven Netzwerks stellen, unterstreicht: Sony operiert mit einem zweigleisigen Modell, bei dem Next-Gen-Fokus und Legacy-Support parallel laufen. Das wirkt durchdacht – vor allem im Hinblick auf künftige Übergänge, etwa zur PS6, für die Sony bereits „eine neue und erweiterte Art der Spielerbindung“ ankündigt, ohne Details zu nennen.

PS6 bleibt Thema – auch wenn Details fehlen

Im gleichen Atemzug sprach Nishino auch über die Zukunft. Sony plane, das PlayStation-Ökosystem weiterzuentwickeln, betonte aber, dass man derzeit keine weiteren Infos zur PS6 teilen könne. Klar ist jedoch: Die nächste Konsolengeneration wird kommen – mit einem weiter gewachsenen, aktiven Nutzerstamm im Rücken.

Was sich jetzt schon sagen lässt: Die PS5 ist endlich in der Breite angekommen – nicht nur in den Verkaufszahlen, sondern vor allem im Alltag der Spieler.