PS5 und PS6: 18 Klassiker, die für Remakes oder Remaster bereit sind

In der Spielebranche schlummert ein echter Schatz. Klassiker, die schon lange ein Comeback verdient haben. Ampere Analysis hat jetzt 18 Titel identifiziert, die nach Daten und Marktanalysen besonders viel Potenzial für Remakes oder Remaster hätten, ein Thema, das PS5- und künftige PS6-Spieler direkt betrifft.

Remakes sind Gold wert, wenn man es richtig macht

Ampere betont, dass Remakes in den letzten zwei Jahren doppelt so viel Umsatz generiert haben wie Remaster. Die Studie zeigt: 72,4 Millionen Spieler weltweit haben zwischen 2024 und 2025 Remakes und Remaster gezockt und dabei rund 1,4 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Das ist mehr als nur Nostalgie, es ist ein echtes Geschäftsmodell.

Ein gutes Beispiel wäre God of War von 2005. Ampere sieht hier sowohl ein Remake als auch ein Remaster als möglich. Die Serie hat sich seit dem Reboot 2018 deutlich weiterentwickelt, gerade beim Kampfsystem und RPG-Elementen. Die Fans sind noch da, über 20 % der unter 45-Jährigen bezeichnen sich als Anhänger, und selbst nach God of War Ragnarök halten sich Millionen aktive Spieler. Ein Remake müsste die Balance halten und altbewährtes Gameplay respektieren, neue Features hinzufügen, aber nicht alles umwerfen.

Remaster: weniger Risiko, solider Gewinn

Nicht jedes Spiel benötigt eine komplette Überarbeitung. Bloodborne zum Beispiel könnte einfach visuell modernisiert werden. Die Atmosphäre und das Gothic-Design sind nach wie vor stark gefragt, vor allem bei Fans von Dark Souls und Elden Ring, deren monatliche Spielerzahlen in die Millionen gehen. Ampere sagt: Hier reicht ein grafisches Update, das die Original-Fans zurückholt, ohne das Gameplay radikal zu ändern.

Ähnlich verhält es sich bei Fallout: New Vegas. Narrative und Gameplay sind nach wie vor zeitgemäß; ein Remaster würde primär grafische Verbesserungen bringen. Beim Ur-Fallout hingegen könnte ein Remake notwendig sein, um Steuerung, Interface und Interaktivität auf PS5/PS6-Niveau zu bringen, ohne den Rollenspiel-Kern zu zerstören.

Nintendo, Rockstar Games und Co.: Welche Klassiker warten?

Auch Klassiker wie The Legend of Zelda: A Link to the Past, Assassin’s Creed, Chrono Trigger oder Resident Evil 5 stehen auf Ampere’s Liste. Für A Link to the Past schlägt Ampere eine Retro-Modern-Umsetzung vor, ähnlich dem Link’s-Awakening-Remake 2019. Die Nachfrage ist real: Reddit-Suchen nach dem Spiel bringen Zehntausende Treffer – ein klares Zeichen, dass Fans hungrig sind.

IP-Halter sitzen auf einem Berg von Chancen. Remakes bringen höhere Einnahmen und ziehen neue Spieler an, Remaster sind günstiger und schneller umsetzbar. Wer auf PS5 oder künftige PS6-Hardware setzt, sollte diese Klassiker im Blick behalten, und die Publisher sollten aufhören, sie in der Schublade zu lassen.