PS5-Update macht GTA 6 zum Dauerbrenner auf dem Dashboard

Mit dem neuesten PS5 System-Update hat Sony den „Showcase-Modus“ für den Welcome-Hub eingeführt und Spielern damit endlich mehr Kontrolle über ihre Hintergründe ermöglicht. Vor allem die GTA-Community nutzt das Feature bereits exzessiv, um die Konsole in eine virtuelle Vice City-Galerie zu verwandeln.

Das PS5-Update 26.02-13.00.00 bringt den neuen Showcase-Modus in den Welcome-Hub, mit dem Hintergründe im Idle-Zustand ohne störende Widgets in voller Pracht angezeigt werden. Während Sony damit eine langjährige Forderung nach mehr Personalisierung erfüllt, zweckentfremden GTA-Fans die Funktion bereits als Diashow-Maschine für kommende Blockbuster.

Showcase-Mode ein lang geforderter Ersatz für Themes?

Seit dem Launch der PS5 im Jahr 2020 kritisierten Nutzer die starre Benutzeroberfläche, die im Vergleich zur PS4 kaum Freiheiten bei Themes bot. Das aktuelle Update baut den im letzten Jahr eingeführten Welcome-Hub massiv aus.

Mit dem neuen Showcase-Modus rückt Sony die Ästhetik in den Vordergrund. Sobald die Konsole inaktiv ist, blendet das System sämtliche Widgets und Menüpunkte aus, sodass der Fokus allein auf dem gewählten Hintergrund liegt. Dank der erweiterten Media-Galerie-Anbindung lassen sich dafür nun endlich eigene Screenshots als statische oder wechselnde Hintergründe festlegen. Wer sich nicht für ein einziges Motiv entscheiden kann, nutzt die neue Slideshow-Funktion, mit der ganze Alben ausgewählt werden können, die dann automatisch auf dem Screen durchrotieren.

Warum die GTA-Community das Feature feiert

Kaum war das Update live, fluteten Screenshots von GTA 6-Hintergründen die sozialen Netzwerke. Da Rockstar Games bisher nur spärlich offizielles Material veröffentlicht hat, kuratieren Fans ihre eigenen „GTA 6 Slideshows“. Sie nutzen hochgeladene 4K-Screenshots aus dem ersten Trailer, um das „Vice City Feeling“ direkt auf das Dashboard zu holen.

Für viele ist es ein psychologischer Ersatz für die fehlenden dynamischen Themes der Vorgänger-Generation. Werden die Widgets im Showcase-Modus ausgeblendet, wirkt die PS5 für einen Moment nicht mehr wie ein mit Werbung gefülltes Menü, sondern wie eine personalisierte Gaming-Station.

PS5’s new Showcase Mode is one of the best updates we’ve had in a long time.



You can add your favorite GTA 6 screenshots and create a full view slideshow. pic.twitter.com/VxhbQ7YdnV — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) March 28, 2026

Technisch gesehen ist der Showcase-Modus kein echtes „Dynamic Theme“. Sobald man den Welcome-Hub verlässt und auf ein Spiel-Icon navigiert, überschreibt das jeweilige Game-Artwork wieder den gesamten Bildschirm. Sony bleibt seiner restriktiven UI-Linie also treu. Dennoch zeigt die Integration der Media-Galerie, dass das Feedback der Community bezüglich der „Werbeschleuder“-Optik des Dashboards endlich in Japan angehört wurde.

Der Showcase-Modus ist und bleibt ein nettes Komfort-Feature, aber kein Gamechanger für das gesamte System-Erlebnis. Die Begeisterung der GTA-Fans zeigt vor allem, wie groß der Hunger nach Individualisierung (und nach GTA 6 selbst) ist. Es ist ein Kompromiss: Wir bekommen zwar keine animierten Themes mit eigener Musik zurück, aber wir dürfen uns zumindest wieder aussuchen, welches Bild uns beim Start der Konsole begrüßt.