PS5 Verkaufszahlen brechen massiv ein, nur noch 2,8 Millionen Einheiten verkauft

Einst war die PlayStation 5 der Heilsbringer der aktuellen Konsolengeneration – jetzt brechen die Verkaufszahlen dramatisch ein, obwohl die PS5 Pro frisch auf dem Markt ist und Sony nach wie vor an erster Stelle in dem Business steht. Auch bei den First-Party-Titeln sieht es eher bescheiden aus.

Verkaufsrückgang trotz Nutzerzuwachs – Woran krankt die PS5?

Laut dem aktuellem Geschäftsbericht wurden im ersten Quartal 2025 nur noch 2,8 Millionen PS5-Konsolen seit dem vergangenen Quartal ausgeliefert – ein Rückgang von satten 1,7 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Selbst in den chipgeplagten Anfangszeiten hatte Sony mit höheren Zahlen geglänzt.

77,8 Millionen PS5-Einheiten wurden seit dem Launch ausgeliefert – das klingt zwar beeindruckend, doch Sony hatte ursprünglich deutlich höhere Ambitionen. Die angepeilten 25 Millionen Einheiten für das laufende Geschäftsjahr? Inzwischen offiziell begraben. Realistisch erscheint eher ein Wert um die 21 Millionen – falls überhaupt.

Doch woran liegt’s? Die Hardware ist verfügbar, Nachschubprobleme passé. Der wahre Gegner scheint die Sättigung des Marktes zu sein. Wer eine PS5 wollte, hat längst eine – oder wartet inzwischen auf die PS5, die nach aktuellen Berichten immer greifbarer wird.

PlayStation liefer starke zahlen, der Peak ist aber überschritten

Interessanterweise steigt die Aktivität im PlayStation Network trotzdem weiter an. 124 Millionen monatlich aktive Nutzer wurden im März 2025 gezählt – ein Zuwachs von sechs Millionen gegenüber dem Vorjahr. Die Community lebt, spielt und kauft – aber offenbar lieber digital.

Digitale Dominanz und schwache Exklusivtitel – Sonys anhaltendes Dilemma

Das zeigen auch die Softwarezahlen: 76,1 Millionen verkaufte PS5- und PS4-Spiele im letzten Quartal – ein Plus gegenüber dem Vorjahr. 80 Prozent davon waren digitale Vollversionen. Klassische Datenträger? Offenbar auf dem Rückzug.

Kritischer wird’s bei den First-Party-Titeln. Nur noch 5,9 Millionen Einheiten gingen davon über die virtuelle Ladentheke – fast halbiert im Vergleich zum Vorjahr. Ein Warnsignal für Sony, dessen Exklusivtitel einst als Zugpferde der Plattform galten. Hier zeigt sich einmal mehr, die Live-Service-Strategie von Sony ist krachend gescheitert und vorerst steht man mit leeren Händen da.

Sony steht also an einem Wendepunkt. Die PS5 ist erfolgreich – aber der Glanz der Euphorie ist verblasst. Ohne neue Hardware oder systemverändernde Titel könnte das Momentum endgültig kippen. Die große Frage bleibt: Kann die PS5 Pro das Ruder noch einmal in den kommenden Monaten herumreißen – oder muss es GTA 6 im nächsten Jahr richten?