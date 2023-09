PS5 vs. Xbox Series X – Ein kleines Fazit nach Fehlstart und Aufholjagd

Mit dem Aufkommen der PlayStation 5 und der Xbox Series X, die seit Monaten nun weitestgehend verfügbar sind, steht man endlich inmitten der aufregenden Phase des Konsolen-Gamings der aktuellen Generation. Diese beiden Powerhouse-Konsolen stehen an der Spitze des momentan technologischen Fortschritts und versprechen individuelle Spielerlebnisse, die die Grenzen des Möglichen neu definieren sollen. Während sowohl Sony als auch Microsoft mit ihren jeweiligen Flaggschiffen stetig um die Vorherrschaft in der Spielewelt kämpfen, wirft dieser Artikel einen Blick kurzen Blick auf den aktuellen Stand.

Die PlayStation 5 von Sony und die Xbox Series X von Microsoft sind viel mehr als nur Gaming Hardware. Viel wurde im Vorfeld versprochen, weitaus weniger geliefert. Während Microsoft mit der Xbox Series X im Hinblick auf Features recht schnell unterwegs war, dauerte es bei Sony alles eine gefühlte Ewigkeit. Erst jetzt, nach über zwei Jahren, ist die PS5 die Konsole, die sie zum Launch oder kurz danach hätte sein sollen.

Benutzererfahrung und Funktionen: Konsolendesign, Audio-Tech & mehr

Entscheidend bei der Konsolenauswahl ist die Nutzererfahrung. Sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X zeigen beeindruckende Konsolendesigns. Die PS5 überzeugte zwar nicht alle mit ihrem futuristischem, weißem Design, die Xbox Series X mit ihrem kantigem, schwarzem Look ging dafür auf nun mal sicher und wagte keine großen Experimente. Inzwischen gibt es aber diverse Farben, Designs und auch für die Xbox Series X entsprechende Skins, die den visuellen Eindruck von der Hardware nach all der Zeit in den Hintergrund rücken lassen.

Beide inzwischen überarbeitete Benutzeroberflächen bieten immer Features, oftmals basierend auf dem User-Feedback. Die größten Ergänzungen waren auf beiden Konsolen die Integration von Discord, die immer engere Einbindung der Community oder inzwischen die unzähligen Zugänglichkeit-Optionen, die einen großen Stellenwert in dieser Generation einnehmen. Hier ist Sony definitiv ein großer Vorreiter, denen zahlreiche Entwickler folgen.

Die PlayStation Studios produzieren Hits am laufenden Band

Aber auch Dinge, wie Zusatzspeicher ließen ein wenig auf sich warten, die inzwischen von einem Überangebot eingeholt werden. In Zeiten, in denen Downloads 100GB und mehr betragen, kann Sony dank der Kraken-Technologie klar für sich punkten. Spiele fallen hier teils erheblich kleiner als auf der Xbox Series X aus, was offensichtlich nicht nur Platz spart, sondern die Notwendigkeit einer zusätzlichen SSD kompensierte.

Die letzte große Errungenschaft der PS5, neben der viel gefragten Verfügbarkeit von VRR oder 1440p Support, dürfte die Unterstützung von Dolby Atmos sein, die in Kürze für alle Spieler verfügbar ist. Diese gab es auf der Xbox Series X von Anfang an und stellte einen riesigen Schritt im Bereich Audio-Erlebnis auf Konsolen dar, das laut den PlayStation Audio-Spezialisten eine absolute Premium-Erfahrung bietet. Innovative Features wie 3D-Audio für Headsets und TVs, haptisches Feedback oder adaptive Trigger gehören dafür inzwischen zum guten Ton, wo die PS5 von Beginn an die Spieler beeindruckt.

Exklusive Spiele und Spielebibliothek: Kampf um exklusive Inhalte

Einer der kritischsten Punkte sind die Spiele, vor allem exklusive Veröffentlichungen, wie aktuell Starfield für Xbox Series X. Hier entbrennt der Konsolen-Krieg jedes Mal aufs neue. Sony beeindruckte schon in der vorherigen Generation mit Titeln wie The Last of Us Part II oder Ghost of Tsushima, wo sich Microsoft in der Hinsicht seit Längerem schwertut.

Mit der PlayStation 5 setzt Sony diese Tradition fort und lieferte exklusive Hits wie Horizon Forbidden West, God of War oder Ratchet & Clank: Rift Apart am Band ab. Microsoft holt inzwischen aber auch stark auf und hat mit Starfield derzeit einen echten Hit am Start, dem viele weitere folgen sollen. Eigens hierfür hatte man kürzlich das First-Party-Rennen ausgerufen.

Die Frage nach der besseren Spielebibliothek ist natürlich subjektiv und hängt von den jeweiligen Spielerpräferenzen ab. Beide Unternehmen geben sich jedoch immer mehr Mühe, um insbesondere exklusive Inhalte zu bieten und die Spieler auf ihre Seite zu ziehen. Während der Ball hier noch ganz klar bei Sony liegt, wird die Xbox Series X scheinbar nun immer interessanter. Die kommenden Monate werden zeigen, ob Microsoft den Erfolg von Starfield fortsetzen kann.

Das absolute Totschlagargument ist auf der Xbox sicherlich der Game Pass, während sich Sony mit der jüngsten Preiserhöhung von PlayStation Plus möglicherweise keinen Gefallen tut. Während es inhaltlich sicherlich bei beiden Angeboten viel diskutieren gibt, spricht für den Game Pass in erster Linie die Kostenersparnis.

Sony erweitert das PS5-Erlebnis mit PlayStation Portal

PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Zubehör

Beim Zubehörkauf für die PlayStation 5 und Xbox Series X gibt es einige Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Für beide Konsolen lässt sich eine Vielzahl von Gaming Zubehör kaufen, maßgeschneidert für die jeweiligen Plattformen. Das wohl wichtigste Accessoire für beide Konsolen sind sicherlich die Controller.

Die PS5 setzt auf den DualSense-Controller oder DualSense Edge-Controller mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern für immersives Gaming. Die Xbox Series X verharrt hier leider etwas in der Vergangenheit, mit wenig technischen Innovationen. Dafür gibt es den Xbox Controller in weitaus mehr aufregenden Designs und schon länger als Pro- und Elite-Version.

Soundtechnisch bieten beide Konsolen auch Headsets zur Verbesserung des Spielerlebnisses: das Pulse 3D Wireless Headset der PS5 für 3D-Audio und das Xbox Wireless Headset der Series X mit dem gleichen Feature und beeindruckender Klangqualität. Demnächst folgen zudem neue PlayStation Headsets und Earbuds mit einer Premium-Soundtechnologie an Bord, die aber auch ihren Preis hat.

Controller-Ladestationen sind ein ebenso unverzichtbares Zubehör. Die DualSense-Ladestation der PS5 ermöglicht das parallele Laden zweier Controller, das Xbox Play & Charge Kit der Series X ermöglicht das Laden während des Spielens. Hier entscheidet am Ende auch die persönliche Präferenz, wobei Sony immer wieder wegen der zu geringer Akkuleistung kritisiert wird und ein zweiter Controller fast zur Pflicht wird, wenn es unbedingt drahtlos sein muss.

Ein absolutes Killer-Accessoire auf PS5 ist inzwischen das PlayStation VR2 Headset, dem die Xbox Series X nicht einmal ansatzweise etwas entgegensetzen kann. Der Markt wird hier bedauerlicherweise komplett von Microsoft ignoriert, obwohl man inzwischen überaus beeindruckende Fortschritte gemacht hat. Und während die Xbox Series X im Groben die Konsole bleibt, die sie von Anfang an war, erweitert Sony das Spielerlebnis ab November mit dem neuen PlayStation Portal Remote-Device.

Bleibt abschließend zu sagen, dass Sony auch in dieser Generation das Zepter fest in der Hand hält, während Microsoft immer stärker aufholt. Das sollte Sony keinesfalls aus dem Blick verlieren. Ob die Bemühungen reichen, um Sony noch vom Thron zu stoßen, das möchte man derzeit aber noch bezweifeln.