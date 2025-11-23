PS5 Welcome Hub: Neues Power-Widget und zwei überraschende Beta-Features enthüllt

Sony hat den PS5 Welcome Hub still und serverseitig erweitert, ohne Firmware-Update, aber mit sichtbaren Veränderungen. Wer die Startseite der PS5 öffnet, dürfte die beiden kleinen Info-Kacheln sofort bemerkt haben: ein neues saisonales Hintergrundmotiv und ein Widget, das eure Spieldaten sauberer präsentiert.

Klingt klein? Ist es auch. Aber es geht in die richtige Richtung, gerade weil der Welcome Hub bisher eher wie ein halbfertiges Experiment wirkte.

Saisonale Hintergründe & ein Widget, das tatsächlich nützlich ist

Der neue Hintergrund ist nicht einfach nur „neu“. Er passt sich automatisch an die Jahreszeit an – Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Nette Idee, kein Gamechanger, aber immerhin ein visuelles Update, das ohne Zutun rotiert. „Set it and forget it“ trifft es ganz gut.

Spannender ist das „Zuletzt gespielt“-Widget. Es zeigt Sessions, Gesamtspielzeit sowie Spielfortschritt, getrennt nach In-Game-Fortschritt und Trophäen. Die Zahlen des PS5-Tracking waren bisher oft ungenau oder zu oberflächlich. Das Widget löst das nicht automatisch, sorgt aber zumindest dafür, dass die Infos sichtbarer werden. Nintendo zeigt mit seiner neuen App bereits, wie granular Aktivitätsdaten aussehen könnten. Sony könnte da deutlich mutiger sein.

Beta: Showcase & Slideshow

Außerdem tauchen zwei neue Beta-Funktionen auf, die noch nicht alle Nutzer sehen:

Showcase-Modus: Ein Idle-Timer blendet nach 15–60 Sekunden alle Widgets aus und zeigt nur den Hintergrund. Schön für Spieler, die ihre PS5 wie ein digitales Poster nutzen wollen. Aber dies funktioniert ausschließlich im Welcome Hub, nicht, wenn man noch in der Spieleübersicht hängt. Unlogisch und unnötig eingeschränkt.

Ein Idle-Timer blendet nach 15–60 Sekunden alle Widgets aus und zeigt nur den Hintergrund. Schön für Spieler, die ihre PS5 wie ein digitales Poster nutzen wollen. Aber dies funktioniert ausschließlich im Welcome Hub, nicht, wenn man noch in der Spieleübersicht hängt. Unlogisch und unnötig eingeschränkt. Slideshow-Modus: Hier wechseln Hintergründe automatisch, wahlweise generische PlayStation-Visuals, Spielmotive oder eigene Favoriten aus der Mediengalerie. Dazu gibt’s ein paar Einstellungen für Übergänge und Infos zu Aufnahmen, wenn vorhanden. Simpel, aber charmant.

Beide Features wirken wie erste Schritte zu einer individualisierbaren PS5-Startumgebung. Genau das hätte die Konsole schon vor Jahren gebraucht.

Der PS5 Welcome Hub macht Fortschritte, kleine, aber sichtbare. Das neue Widget ist tatsächlich hilfreich, die Hintergründe beleben die Optik, und die Beta-Funktionen zeigen, wohin die Reise gehen könnte. Trotzdem bleibt der Eindruck, dass Sony hier noch weit unter seinen Möglichkeiten arbeitet.

Wenn Sony aus dem Hub eine echte Informationszentrale macht, mit zuverlässigen Aktivitätsdaten, mehr Personalisierung und sinnvoller Verknüpfung zur Spielebibliothek, könnte das Feature endlich den Platz einnehmen, den das Interface seit Launch vermissen lässt.