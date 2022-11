PS5 weltweit über 25 Millionen Mal verkauft, Gewinne sinken deutlich

Abschließend betonte Sony noch einmal, dass man an allen Zielen für das laufenden Geschäftsjahr festhalten wird. PlayStation VR2 fand trotzdem keine Erwähnung in dem Bericht.

Insgesamt haben die Japaner im letzten Quartal weitere 3.3 Millionen PS5 Konsolen ausliefern können, sowie 5.7 Millionen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Auch wenn das zunächst wenig erscheint, hält man an den Plänen von 18 Millionen verkauften PS5 Konsolen bis Ende März 2023 fest. Wie man das erreichen möchte, ist jedoch unklar. Ein Hinweis könnten die Produktionzahlen liefert, wonach 6.5 Millionen Einheiten der PS5 im zweiten Quartal produziert wurden, also über 3 Millionen mehr als verkauft werden konnten. Denkbar wäre in dem Fall, dass Sony diese für das Weihnachtsgeschäft und das kommende Bundle zu God of War zurückhält.

