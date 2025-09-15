PS6: Abnehmbares Laufwerk macht keinen Sinn mehr, wie Sonys Zahlen zeigen

Physische Spiele sind auf dem Rückzug. Sonys aktuelle Zahlen lassen keinen Zweifel: Nur noch 3 % des Umsatzes mit Spielen und Netzwerkdiensten stammen aus Datenträgern, ein Rückgang von 6 % im Jahr 2020. Wer also denkt, die PS6 könnte das klassische Medium retten, sollte seine Erwartungen deutlich senken.

PS6: Abnehmbares Laufwerk nur noch Symbolpolitik?

Berichten zufolge plant Sony, die PS6 mit einem abnehmbaren Laufwerk auszustatten. Fans physischer Spiele sehen darin einen Hoffnungsschimmer: Ersatz leichter möglich, flexibler im Gebrauch, theoretisch weiterhin Zugriff auf eigene Sammlung, und nicht zu vergessen: der Wiederverkauf.

Doch Sonys Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Digitaldownloads, Abonnements und Cloud-Gaming setzen der Disc schon seit Jahren zu. Xbox hat physische Medien weitgehend abgehakt, Nintendo setzt auf Karten statt Datenträger – Sony wirkt damit wie die letzte Bastion für physische Spiele.

Rückläufige physische Verkäufe und Plattformfokus

Der Corporate Report 2025 zeigt, dass physische Software kontinuierlich schrumpft. Gleichzeitig wächst das Plattformgeschäft – PlayStation Plus, Game-Access-Lizenzen und Cloud-Angebote setzen sich durch. Kunden bevorzugen Spielzugang statt Kauf einzelner Titel. Senior Vice President Sadahiko Hayakawa bestätigte gegenüber Investoren: Sony verlagert den Fokus weg von Hardware hin zu Community- und Plattformmodellen.

Selbst ein abnehmbares Laufwerk kann daran nichts ändern. Die Kostenersparnis, Flexibilität und Bequemlichkeit digitaler Angebote sprechen für sich – wer heute noch Discs hortet, wirkt zunehmend nostalgisch. Vergleichbar mit der Musikindustrie: CDs sind fast vollständig durch Streaming abgelöst.

Die PS6 mag formal ein abnehmbares Laufwerk haben, die Realität spricht jedoch eine andere Sprache. Physische Spiele sind ein auslaufendes Modell und Sony wird wohlwollend auf das offizielle PS5-Laufwerk als letzten Rettungsanker verweisen. Spieler sollten sich darauf einstellen, dass die klassische Disc auf dem Rückzug ist, und das schneller, als viele denken.