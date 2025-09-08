PS6: Absehbar – das Laufwerk bleibt abnehmbar

Branchen-Insider berichten, dass die PS6 erneut mit einem abnehmbaren Laufwerk erscheinen soll. Für viele ist das keine Überraschung, sondern fast schon selbstverständlich. Sony hat die Lösung bereits bei der PlayStation 5 eingeführt, um die Kosten bei der Produktion zu reduzieren, und gleichzeitig die Flexibilität für Spieler zu wahren. Dass man daran festhält, wirkt wie eine langfristige Planung, nicht wie ein kurzfristiger Kurswechsel.

Digital-Edition als Basis?

Schon vor einigen Tagen haben wir spekuliert, dass Sony womöglich nur noch eine PS6 als Digital Edition auf den Markt bringen könnte. Genau dafür ist das abnehmbare Laufwerk die perfekte Lösung. Mit einer einheitlichen Basis-Konsole kann Sony die Fertigung vereinfachen, die Lagerhaltung straffen und beim Launch Missverständnisse vermeiden. Spieler müssen sich dann nicht mehr zwischen zwei Modellen entscheiden, sondern kaufen die Standard-PS6 und können bei Bedarf das Laufwerk dazukaufen.

Das passt auch zur Entwicklung der letzten Jahre: Digitale Verkäufe machen inzwischen den Löwenanteil des Umsatzes aus, während physische Spiele zwar weiterhin gefragt sind, aber eher in einer Nische stattfinden. Das Laufwerk als Zubehör ist deshalb eine elegante Lösung, um beide Seiten zu bedienen.

Weniger Spektakel, mehr Pragmatismus

Beim Design der PS6 dürfte es ebenfalls keine großen Experimente geben. Statt einer radikalen Neuausrichtung spricht dieses Vorgehen dafür, dass Sony stark an der Formensprache der PS5 festhält. Der Grund ist simpel: Das abnehmbare Laufwerk muss auch bei der nächsten Generation nahtlos passen, egal, ob es direkt mitgeliefert wird oder erst später zum Einsatz kommt. Für Spieler mag das nach „mehr vom Gleichen“ aussehen, für Sony ist es aber die logische Konsequenz, um Kompatibilität zu sichern und die Produktions- wie Versandkosten im Griff zu behalten.

Die wichtigste Botschaft für Spieler ist jedoch, dass physische Spiele mit der PS6 nicht verschwinden. Wer weiterhin Discs sammeln möchte, kann das tun – nur eben über den Umweg eines separaten Laufwerks. Für viele Fans mag das praktisch sein, für andere ist es ein Hinweis darauf, wohin die Reise geht: Sony baut den Digitalmarkt weiter aus, während physische Medien langsam, aber sicher an Bedeutung verlieren.