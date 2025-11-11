PS6: Analyst sieht Marktstart-Vorbereitungen bereits in vollem Gange

Sony hat seine Gewinnerwartung für das laufende Geschäftsjahr angehoben, trotz einer zunehmend stagnierenden PlayStation 5-Generation. Laut den offiziellen Quartalszahlen erwartet der Konzern nun einen operativen Gewinn von 1,43 Billionen Yen, angetrieben von einem starken Entertainment-Geschäft, erfolgreichen Anime-Produktionen und einer stabilen Nachfrage nach Kamera-Sensoren.

Doch zwischen all den positiven Zahlen schwingt ein anderes, spannenderes Thema mit: die Vorbereitung auf die nächste PlayStation-Generation, die PS6.

Analysten sehen klare Zeichen für die PS6

Während die PlayStation 5 mittlerweile ihr fünftes Jahr auf dem Markt feiert, verdichten sich die Hinweise auf einen bevorstehenden Generationswechsel. Analyst Kazunori Ito von Morningstar meint: „Ich glaube, Sony hat bereits begonnen, sich auf den Start seiner neuen Konsole vorzubereiten, aber gleichzeitig scheint die PS5 eine längere Lebensdauer zu haben als erwartet.“

Damit bestätigt sich einmal mehr, was Sony längst offen kommuniziert. Die PS6 ist aktiv in Arbeit. Offiziell äußert sich Sony dazu wie gewohnt nicht, doch die Strategie spricht Bände. Das Unternehmen will künftig weniger Geld in Marketing und Promotion der PS5 stecken und sich stärker auf Profitabilität konzentrieren, ein klassisches Muster vor einer neuen Konsolengeneration.

Die PS5 hat bislang über 84 Millionen Einheiten verkauft, ein starkes Ergebnis, das Sony genug Spielraum für den Übergang gibt. Doch der Konkurrenzdruck wächst ebenfalls. Die Nintendo Switch 2 ist pünktlich zum kommenden Weihnachtsgeschäft verfügbar, voll kompatibel mit der bestehenden Bibliothek und damit ein massives Verkaufsargument. Sony muss ohne große Exklusivtitel durch den Winter, bevor Grand Theft Auto VI im kommenden Jahr frischen Schwung bringen könnte.

Weniger PS5-Marketing, mehr Fokus auf die Zukunft

Dass Sony das Marketing zurückfährt, ist mehr als nur ein Sparprogramm, es ist ein strategisches Signal für den Generationswechsel. Wenn eine Plattform ihren Höhepunkt überschritten hat, verschiebt sich der Fokus in der Regel intern auf den Nachfolger. Die Zahl aktiver PSN-Nutzer (119 Millionen) deutet an, dass die PS5-Zykluskurve ihren Höhepunkt bereits erreicht hat.

Gleichzeitig steht Sony finanziell so stark da wie selten zuvor. Anime-Erfolge wie Demon Slayer, Mobile-Hits wie Fate/Grand Order und der Musikbereich mit Acts wie Yoasobi sichern stabile Einnahmen. Der Wandel vom reinen Elektronikhersteller zum globalen Medienkonzern ist vollzogen, und schafft die Basis, um die PS6 ohne finanziellen Druck vorzubereiten.

Offiziell ist noch nichts bestätigt, aber: Wenn Analysten von einer neuen Konsole sprechen, das Marketing zurückgefahren wird und die PS5 fünf Jahre auf dem Markt ist, dann läuft die Planung längst. Die PS6 kommt, es ist nur eine Frage der Zeit.