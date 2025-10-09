PS6 – CES 2026 soll den Startschuss geben, Sony zeigt Selbstbewusstsein

Während Microsoft mit dem „Magnus“-Chip für die Xbox Next auf rohe Leistung und technologische Flexibilität setzt, mehren sich auch Berichte über Sonys kommende Konsole. Die PlayStation 6 (PS6) soll laut Branchenquellen ab CES 2026 offiziell intern diskutiert werden, ein Launch im Herbst 2027 gilt als wahrscheinlich.

Noch ist nichts bestätigt, aber aktuelle Berichte des Insiders Moore’s Law is Dead zeichnen das Bild einer Plattform, die auf Stabilität, Qualität und Produktionsreife setzt, statt auf technologische Experimente.

Vergleich mit der Xbox Next

Die ersten Hinweise deuten darauf hin, dass der Magnus-Chip von Microsofts nächster Xbox der PS6 technisch leicht überlegen sein wird, aber auch deutlich teurer in der Herstellung. Das Leistungsplus liegt laut Insidern bei etwa 20 bis 30 Prozent, abhängig von Taktfrequenz und Energiezielen. Während die Xbox also wohl (und wie üblich) mit mehr Rohleistung auftrumpfen könnte, soll Sonys Fokus bei der PS6 klar auf Effizienz, höheren Framerates und optimierter Entwicklungsumgebung liegen.

Ein entscheidender Punkt ist, dass Sony offenbar nicht den Fehler wiederholen möchte, den viele der PS5 ankreiden: hohe technische Hürden, aber zu wenige echte Exklusivtitel. Statt also auf maximale 4K-Power zu setzen, könnte die PS6 flexibler skalieren, um Spiele in stabileren Framerates und mit kürzeren Ladezeiten laufen zu lassen.

Microsoft steht hier vor dem gegenteiligen Problem: Wenn der Konzern bei der Xbox Next zu sehr auf Energieeffizienz und Cloud-Integration achtet, könnte der eigentliche Hardwarevorteil verpuffen. Ähnlich war es bei der Xbox Series X, deren technische Überlegenheit gegenüber der PS5 in der Praxis kaum einen Unterschied machte.

Sony plant langfristig, mit klarer Launch-Strategie

Laut Industrie-Beobachtern sollen bereits mehrere First-Party-Studios an PS6-Exklusivspielen arbeiten, die nicht mehr für die PS5 erscheinen werden. Ziel ist es offenbar, die Übergangsphase zur neuen Generation fließender zu gestalten als 2020. Sony möchte die PS6 mit einem soliden Spiele-Line-up starten, ein klarer Kontrast zur PS5, deren Launch-Bibliothek rückblickend als dünn galt.

Die Gründe für die verhaltene PS5-Ära sind bekannt:

Die Schließung von Japan Studio hat Sonys Portfolio geschwächt.

Bungies Einfluss hat zahlreiche GaaS-Projekte verzögert oder gestoppt.

Und die Entwicklungszyklen großer Sony-Produktionen liegen mittlerweile bei sechs bis acht Jahren.

All das soll bei der PS6 besser laufen. Laut den Leaks plant Sony mit drei großen AAA-Releases pro Jahr, jeweils im Rhythmus Februar–April, Juni–August und September–November. Das klingt ambitioniert, aber mit Studios wie Insomniac Games, Santa Monica, Guerrilla Games und Naughty Dog, die teils parallel an mehreren Projekten arbeiten, ist das nicht völlig unrealistisch.

Zwischen Tradition und Vorsprung

Die PS6 wird also nicht zwangsläufig die stärkste Konsole, aber möglicherweise die ausgeglichenste und effizienteste. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, setzt Sony auf ein Konzept, das den Lebenszyklus der Konsole verlängert, stabile Performance priorisiert und Entwicklern mehr kreative Freiheit gibt.

Was bisher fehlt, sind offizielle technische Daten – Infos zu Architektur, Fertigungsprozess oder Raytracing-Leistung basieren ausschließlich auf Gerüchten. Sony bereitet sich aber gezielt auf die nächste Generation vor, und 2026 dürfte das Jahr werden, in dem sich die Weichen endgültig stellen. Und dann wäre da noch der spekulierte PlayStation-Handheld, mit dem Sony den aktuellen Trend aufgreifen dürfte.

Ob sich die PS6 am Ende gegen den potenten „Magnus“-Chip behaupten kann, hängt weniger von purer Leistung ab, sondern davon, ob Sony es erneut schafft, was Microsoft bisher nie wirklich gelang: eine starke Hardware mit einem unverwechselbaren Software-Ökosystem zu verbinden.

Stand jetzt ist nichts offiziell. Aber die Vorzeichen deuten darauf hin, dass 2027 wieder ein klassischer Konsolen-Showdown bevorsteht, nur dieses Mal mit klarer strategischer Ausrichtung statt blindem Hardware-Wettrüsten.