PS6 & Co. NAND-Knappheit: Phison-CEO warnt vor zehnjährigem Versorgungsengpass

Die von Phison-Chef Pua prognostizierte NAND-Knappheit trifft die Gaming-Branche zur Unzeit. Während die aktuellen Konsolen den Speicherbedarf bereits nach oben schrauben, könnte die Preisexplosion die geplante PS6 und Xbox Helix technisch ausbremsen oder massiv verteuern.

Die Warnung vor einem zehnjährigen Engpass hat direkte Auswirkungen auf die Konsolen-Roadmap. Aktuelle Leaks und Marktanalysen aus dem Frühjahr 2026 deuten darauf hin, dass Sony bereits gezwungen ist, die Hardware-Spezifikationen der PS6 anzupassen, um einen marktfähigen Preis zu halten.

PS6: Sparzwang beim Speicher statt Next-Gen-Sprung?

Ursprüngliche Pläne für die PS6 sahen standardmäßig 2 TB schnellen NVMe-Speicher vor. Angesichts der Verdopplung der NAND-Preise innerhalb weniger Monate berichten Insider nun von einer Kehrtwende:

Standard-Kapazität: Sony plant offenbar nur noch mit 1 TB SSD-Speicher für das Basismodell der PS6, um die Produktionskosten unter der kritischen Marke von 750 $ zu halten.

Sony plant offenbar nur noch mit 1 TB SSD-Speicher für das Basismodell der PS6, um die Produktionskosten unter der kritischen Marke von 750 $ zu halten. KI als Notlösung: Um den geringeren Speicherplatz auszugleichen, setzt Sony verstärkt auf Neural Texture Compression (NTC). Diese KI-Technologie soll Spieldaten um bis zu 70 % schrumpfen, damit trotz kleinerer SSD mehr Titel gleichzeitig installiert bleiben können.

Um den geringeren Speicherplatz auszugleichen, setzt Sony verstärkt auf Neural Texture Compression (NTC). Diese KI-Technologie soll Spieldaten um bis zu 70 % schrumpfen, damit trotz kleinerer SSD mehr Titel gleichzeitig installiert bleiben können. Release-Verschiebung: Analysten wie David Gibson warnen, dass der für 2027 angepeilte Launch bei anhaltender Knappheit bis in das Jahr 2028 rutschen könnte, da Sony die nötigen Kontingente schlicht nicht zu wirtschaftlichen Preisen sichern kann.

Für Besitzer einer PS5 oder PS5 Pro endet die Ära der billigen Speichererweiterungen. Während 2-TB-SSDs vor zwei Jahren noch für unter 100 € zu haben waren, treibt die Priorisierung von KI-Servern die Preise für Consumer-Laufwerke nun unaufhaltsam nach oben.

Phisons Warnung, dass man Ende 2026 „trotz Geld keine Ware“ bekommt, betrifft auch den Ersatzteil- und Zubehörmarkt. Wer plant, seine Konsole für kommende Blockbuster wie „GTA 6“ aufzurüsten, sollte dies tun, bevor die Produktion der iPhone-18-Serie und der RTX-60-Grafikkarten die verbleibenden Kapazitäten im Herbst 2026 vollständig absorbiert.

PC vs. Konsole

Am PC können Nutzer auf langsamere QLC-Laufwerke oder externe Festplatten ausweichen – moderne Konsolen-Architekturen wie Sonys I/O-System sind jedoch auf extrem hohe Mindestgeschwindigkeiten angewiesen. Das macht die PS6-Generation deutlich anfälliger für die Marktkapriolen als jede Generation zuvor. Während Phison 70 % seines Umsatzes bereits im stabilen Industriesektor macht, bleibt der Gaming-Bereich das Bauernopfer der KI-Revolution.

Die goldene Zeit der billigen Terabytes ist vorbei. Für die PS6 bedeutet das: Entweder wir zahlen beim Launch 2027/2028 einen „KI-Aufschlag“ von über 100 € allein für den Speicher, oder wir müssen uns mit mickrigen 1-TB-Laufwerken begnügen, die durch KI-Kompression künstlich beatmet werden.