PS6: Cross-Gen wird zur Dauerlösung – Fans zeigen sich skeptisch

Die Diskussion um die PS6 hat längst begonnen, noch bevor Sony die Konsole offiziell vorgestellt hat. PlayStation-User skizzieren bereits mögliche Startspiele, Exklusivtitel und Cross-Gen-Strategien, aber die Stimmung ist ernüchternd. Viele Spieler haben nach der PS4/PS5-Generation genug von Titeln, die auf zwei Konsolen gleichzeitig erscheinen.

Cross-Gen als Standard, während Spielerfrust steigt

Für viele Gamer war die PS5 der Moment, auf den sie lange gewartet haben: echte Next-Gen-Grafik, neue Features, leistungsstarke Hardware. Doch Titel wie Horizon Forbidden West oder Gran Turismo 7 erschienen gleichzeitig auf PS4. Das hinterließ bei vielen Spielern den Eindruck, dass Sony nicht liefern kann – oder will – was eine neue Generation eigentlich verspricht.

Damals sollten Cross-Gen-Entwicklungen vorrangig dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen wird und das Spieleangebot von Anfang an hoch bleibt. Heute hat sich ein Gefühl etabliert, dass auf der PS5 nur noch das Nötigste geliefert wird, nicht das Machbare. NeoGAF-Nutzer Exede bringt es auf den Punkt: „Sony hat mir mit dem Wechsel von PS4 zu PS5 beigebracht, dass ich mich nicht mehr um deren Next-Gen-System kümmern muss… ab jetzt wird es Cross-Gen sein.“

Die Community interpretiert das als Signal, dass Cross-Gen künftig der Standard sein wird, mit allen Vor- und Nachteilen. Besonders bei Third-Party-Spielen erwarten viele keine radikalen Sprünge mehr.

Wirtschaftliche Gründe und technische Realität

AAA-Spiele kosten heute mehrere hundert Millionen Dollar. Publisher können es sich schlicht nicht leisten, eine bestehende Basis von PS5-Besitzern zu ignorieren. Cross-Gen ist deshalb kein Luxus, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit.

Moderne Engines erlauben es, Spiele für PS5 zu optimieren und auf PS6 noch weiter zu verbessern. Features wie Path-Tracing, höhere Auflösungen oder höhere Framerates machen den wirklichen Unterschied. Spieler, die auf die PS6 upgraden, erhalten eine optimierte Version, während der psychologische Effekt der „echten Next-Gen“ jedoch schwach bleibt.

PS6 wird Cross-Gen und Fans müssen damit leben

Erste PS6-Spiele werden Cross-Gen sein. Hardcore-Fans, die auf radikale Fortschritte gehofft haben, werden enttäuscht. Aus Publisher-Sicht ist das jedoch nachvollziehbar. Wer eine PS6 kauft, sollte vor allem wegen Optimierungen und neuer Features upgraden, nicht wegen exklusiver Starttitel.

Sony könnte die Wahrnehmung verbessern, wenn echte First-Party-Exklusivtitel wie Naughty Dog oder Santa Monica Studio gezielt für PS6 geplant werden. Bei Third-Party-Spielen bleibt Cross-Gen jedoch unvermeidbar. Innovation wird graduell kommen, nicht explosionsartig.

Kurzum: Wer die PS6 kauft, sollte die langfristigen Verbesserungen im Blick haben, statt auf sofortige Exklusivtitel zu hoffen.