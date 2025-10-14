PS6 Design: Was uns die aktuellen Leaks wirklich verraten

Wenn man den aktuellen Leaks zur PS6 glaubt, dann scheint Sony beim Design seiner nächsten Konsole auf Kontinuität zu setzen, und das ist keine schlechte Nachricht. Nach allem, was derzeit durchsickert, könnte es weder beim Gehäuse noch beim Controller radikale Veränderungen geben. Stattdessen konzentriert man sich offenbar darauf, das bestehende Konzept zu verfeinern, technisch zu erweitern und womöglich durch neue Sensorik und Features zukunftsfähig zu machen.

Der DualSense bleibt das Maß der Dinge

Kaum ein Stück PlayStation-Hardware wurde so gelobt wie der DualSense Controller. Adaptive Trigger, haptisches Feedback und das ergonomische Design gelten in der Branche als nahezu perfekt. Entsprechend gering ist der Spielraum für größere Änderungen. Laut vergangenen Berichten arbeitet Sony vorwiegend an neuen Sensoren, etwa zur präziseren Bewegungserkennung oder noch mehr haptischen Features.

Ein komplett neues Controllerdesign ist hingegen nicht zu erwarten. Sony dürfte an der markanten Form, den Triggern und den Materialien festhalten. Eher denkbar sind eine Verbesserung der Akkulaufzeit, ein robusterer Aufbau und feinjustierte Haptik-Motoren, oder ein modulareres Design, wie das Austauschen des Akkus.

Design-Philosophie: Evolution statt Revolution

Auch die Konsole selbst wird sich wohl stärker an der PS5 Pro orientieren und weniger an einem erneuten Design-Change. Das modulare Konzept mit abnehmbarem Laufwerk hat sich bewährt, und weil dieses laut Vermutung auch bei der PS6 kompatibel bleibt, gibt es kaum Anlass für einen komplett neuen Formfaktor.

Das heißt: flachere Linien, ein etwas kompakteres Gehäuse und eine effizientere Kühlung, aber kein futuristischer Neuanfang wie bei der PS5. Sony scheint zu wissen, dass die Spieler inzwischen Stabilität und Wiedererkennung schätzen.

Was sich dagegen ändern könnte, ist die Materialqualität. Hochwertigere Oberflächen, verbesserte Wärmeableitung und ein leiseres Lüftungssystem könnten das Gesamterlebnis spürbar aufwerten. Die ein oder andere Überraschung könnte dennoch zu erwarten sein.

Die PS6 wird keine Designrevolution, sondern eine durchdachte Weiterentwicklung. Sony scheint das Motto „Don’t fix what isn’t broken“ sehr ernst zu nehmen. Das mag für Fans, die auf ein spektakuläres Redesign hoffen, enttäuschend sein, für alle anderen ist es ein gutes Zeichen. Denn die PS5 ist in vielerlei Hinsicht bereits das, was man eine ausgereifte Konsolengeneration nennen kann. Die PS6 dürfte diesen Weg konsequent fortsetzen – eleganter, leiser und klüger vernetzt.