PS6: Die wichtigste Frage zur Hardware wurde von Sony indirekt beantwortet

Sony stoppt im Januar 2028 die Produktion physischer Spiele-Discs für alle neuen PlayStation-Titel und diktiert damit die technische Ausrichtung der PS6 als reine Digital-Konsole.

Mit diesem Schritt entfällt ab diesem Stichtag die Möglichkeit, Neuerscheinungen auf optischen Datenträgern im Handel zu erwerben. Nicht ganz zufällig wird die Markteinführung der Next-Gen-Konsole in den gleichen Zeitraum fallen, auch wenn dies offiziell noch nicht bestätigt wurde.

Der finale Übergang zur digitalen Preishoheit

Die Ankündigung von Sid Shuman, Senior Director bei Sony, setzt ein definitives Ablaufdatum für das physische Konsolenspiel. Ab Januar 2028 werden neue Titel ausschließlich über den PlayStation Store sowie als digitale Lizenz-Keys im Einzelhandel vertrieben. Die Logik dahinter ist simpel: Sony eliminiert die Kosten für Presswerke, Verpackung, weltweite Logistik und senkt die Handelsmargen. Bestehende PS4- und PS5-Discs werden zwar weiter produziert, neue Software existiert jedoch nur noch als bitbasierte Lizenz auf Sonys Servern.

Die Reaktionen der Industrie bestätigen den lang erwarteten Systemwechsel. Mat Piscatella, renommierter Branchenanalyst, kommentierte die Entscheidung nüchtern: „Neue physische Videospiele werden nur so lange existieren, wie es die Konsolenhersteller zulassen. Das habe ich jahrelang gesagt, und hier sind wir nun.“ Der Markt entscheidet nicht mehr selbst. Sony entzieht ihm die physische Grundlage.

New physical video games will last only as long as the console manufacturers allow them to.Been saying this for years, and here we are. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2026-07-01T12:36:39.960Z

Die PS6-Hardware-Strategie: Das modulare Laufwerk als Alibi

Für die kommende PlayStation 6 hat diese Entscheidung deutliche Auswirkungen auf das Hardware-Design. Ein fest verbautes, optisches Laufwerk in der Basisversion der PS6 ist damit ziemlich sicher ausgeschlossen. Es verliert mangels neuer Software jede Daseinsberechtigung.

Technisch ist ein anderes Szenario wahrscheinlich, abhängig vom Wohlwollen. Sony wird die PS6 so konzipieren, dass das aktuelle, modulare Laufwerk der PS5 über eine standardisierte Schnittstelle weiterverwendet werden kann. Das spart Entwicklungskosten. Das Laufwerk mutiert damit zum reinen Legacy-Zubehör für Altsammlungen. Oder noch einfacher: Man verweist darauf, seine PS5 zu behalten.

Gleichzeitig wird Sony die Disc über strategische Hürden so unattraktiv wie möglich machen. Höhere Preise für das optionale Laufwerk, je weniger produziert wird, ausbleibende Rabatte im Einzelhandel und der Wegfall des Gebrauchtmarktes werden den physischen Datenträger schrittweise aus dem Gedächtnis der Konsumenten tilgen. Die Transformation zum geschlossenen Ökosystem ist damit abgeschlossen.

Der Produktionsstopp im Januar 2028 ist der finale Schritt in die absolute digitale Abhängigkeit. Kein echtes Eigentum mehr an neuen Spielen, keine Refinanzierung durch Wiederverkauf und die vollständige Unterwerfung unter die Preisgestaltung des PlayStation Stores. Die PS6 wird eine Digital-Only-Konsole, die das Laufwerk höchstens noch als teures Accessoire für die Vergangenheit mitschleift. Wer physische Spiele besitzen will, sollte jetzt anfangen zu sammeln.