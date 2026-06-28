PS6 droht 1000-Dollar-Grenze zu knacken: Reine Materialkosten explodieren

Die reine Produktion der kommenden PS6 wird für Sony drastisch teurer als gedacht, womit ein finaler Verkaufspreis von unter 1.000 US-Dollar für Endkunden zunehmend unrealistisch wird.
Der bekannte Hardware-Insider Kepler_L2 meldet einen massiven Anstieg der Materialkosten in den vergangenen drei Monaten. Die Aussagen decken sich mit kürzlichen Analysteneinschätzungen.
Kostenexplosion bei den Bauteilen
Der als zuverlässig geltende Hardware-Leaker Kepler_L2 korrigiert seine eigenen Prognosen zum sogenannten Bill of Materials (BOM) der PS6 nach oben. Lag die Schätzung für die reinen Bauteile im März dieses Jahres noch bei rund 760 US-Dollar, ist dieser Wert durch die anhaltende Komponenten-Krise, stark gestiegene RAM- und Speicherpreise sowie die Inflation um weitere 200 US-Dollar gestiegen. Damit belaufen sich die reinen Fertigungskosten für die Next-Gen-Konsole aktuell auf circa 960 US-Dollar pro Stück.
Dieser Wert bildet lediglich das Fundament der Gesamtkosten ab. Transport, Verpackung, Marketing sowie jahrelange Forschungs- und Entwicklungskosten sind in dieser Summe noch gar nicht enthalten.
Sony steht vor einem erheblichen Rentabilitätsproblem. Historisch gesehen verkaufen Konsolenhersteller ihre Hardware zum Launch oft mit Verlust, um die Basis über Software-Verkäufe und Abonnements zu monetarisieren. Bei der PS4 lag das Minus pro Einheit bei rund 60 Dollar, bei der PS5 im einstelligen Bereich. Ein BOM von 960 US-Dollar bedeutet jedoch, dass Sony die Konsole selbst bei einem Endkundenpreis von 999 US-Dollar mit dreistelligem Verlust pro Gerät subventionieren müsste. Bei zehn Millionen verkauften Einheiten generiert das ein Loch von über einer Milliarde US-Dollar.
Verschiebung der PS6 ist keine Lösung
Trotz der verheerenden Prognosen ist eine Verschiebung der Konsole über das anvisierte Jahr 2027 hinaus unwahrscheinlich. Die Marktanalysen für die Jahre 2027 und 2028 zeigen keine Entlastung an den Rohstoffmärkten, sondern prognostizieren weiter steigende Preise für Halbleiter und Speicherkomponenten. Ein Abwarten würde die Produktionskosten somit potenziell weiter in die Höhe treiben.
Gleichzeitig verschiebt sich das gesamte Preisgefüge der Gaming-Branche nach oben. Valve musste seine neue Steam Machine für 1.049 US-Dollar ankündigen, Microsoft erhöhte zuletzt erneut die Preise für die bestehenden Xbox-Modelle und auch für die Next-Gen-Konsole aus Redmond (Projekt Helix) stehen bereits Summen im Raum, die sich an der 1.000-Dollar-Marke orientieren. Wer auf eine günstige Alternative hofft, wird enttäuscht. Eine digitale Version der PS6 ohne Disc-Laufwerk für 999 US-Dollar gilt intern derzeit als das bestmögliche Szenario für den Verbraucher. Eben nicht billig.
Der klassische Konsolenmarkt, wie wir ihn kennen, existiert über die Preisgestaltung nicht mehr. Eine PS6 für 1.000 US-Dollar bricht komplett mit der Tradition erschwinglicher Wohnzimmer-Hardware und rückt das Hobby in den Premium-Sektor. Für Spieler bedeutet das: Die Zeiten, in denen zum Generationswechsel 500 bis 600 EUR reichten, sind vorbei. Wer Next-Gen-Grafik will, muss ab 2027 Budgets einplanen, die bisher reinen PC-Spielern vorbehalten waren.
Völlig in Ordnung. Aber SSD sollte standardmäßig bei 2tb liegen. Dann finde ich 1.000€ wirklich in Ordnung. Sie wird jedoch sehr wahrscheinlich mehr kosten. Der Sprung zur aktuellen PRO wäre dann nicht allzu groß. Diese kostet doch mittlerweile 899€ oder ?
Geht klar.
Gekauft wird sie sowieso
Macht doch Nix . Manche geben jedes Jahr über 1300€ Aufwärts für ein Handy aus 🤷🏼♂️ da ist die Konsole doch ein Schnapper
Für das Geld kriegt man aber sehr viele schöne Freizeitstunden als Gegenwert.
„Die Aussagen decken sich mit kürzlichen Analysteneinschätzungen“ Wenn Analysten schon „einschätzen“ Analysten sind Typen die so nichts auf die Reihe kriegen. Aber die Konzerne sehen in deren Orakel so was wie eine Bestätigung dass das so sein muss und das sie die Preise dann anheben. Der Analyst hat es schließlich vorausgesagt. 🤪
Dann ist das eben so 🤷🏼♂️ man hatte lange genug Zeit zu sparen ☺️
Luxusgut 😂😂
Deggaaaa, die Ps6 is nicht mal gebaut…
Mein Tipp, und das hatte ich bereits vermutet, bevor das ganze Geschwurbel darüber losging von wegen „hier wird alles beim alten bleiben!“
Playstation 6 zum Release 1199€ und im späteren Verlauf ↗️ weil, alles muss ja teurer werden.
Die obligatorisch vier Jahre später erscheinende Playstation 6 Pro zum Release 1399€ mit späteren Open End nach ↗️
Es spielt keine Rolle, ob Materialkosten explodieren oder der Speicher höher bemessen werden muss, man wird uns immer einen Vorwand servieren, man hat es in den vergangenen fünf Jahren immer wieder erlebt, ob man nun bei der alljährlichen Nebenkostenabrechnung zunächst die große Verwunderung erlebt hat, ob man mittlerweile das große Kotzen bekommt, sobald man an die Zapfsäule herangefahren ist oder man dieses unwohle Gefühl in der Magengegend erlebt, wenn man am liebsten gleich den Kassierer im Supermarkt des Vertrauens über die Theke ziehen würde,
all das wurde forciert & eingeführt und es kehrt nicht wieder „zu normal“ zurück. Wir haben es gewählt & standen daneben, wir haben es beobachtet & wir haben es mitgemacht und dabei genickt & Beifall geklatscht.
Es funktioniert.
Wir sind mittlerweile so manipuliert und/oder erschöpft dadurch, dass wir auch gar nicht mehr zum Widerstand in der Lage sind. Man hat uns als Bürger & als Konsument genau da,
wo man uns haben will.
Recht hast du. Am schlimmsten finde ich wenn die leute einen Milliarden schweren Konferenz noch dafür verteidigen als wären die bonzen unsere best buddys. Die juckt das alles nicht wenn wir nicht ob wir uns das nicht leisten können wenn wir nicht brav konsumieren werden wir durch modern audiance ausgetauscht sehen es doch bei spiel Gestaltung als wären sie die Rettung. Und die modern audiance juckt playstation als Brand nicht und die leagacy dahinter. Die kaufen sich die konsole nur um sie zu besitzen als life style produkt aber die wirklichen fans können sich die ps dann nicht leisten. Hat ja irgendwo ein Grund warum die Hardware Verkäufe bei 100M liegen aber die spiele kaum die 10M knacken. Und nicht alle games sind schlechter geworden im Gegenteil was gameplay und technik angeht sind wir an peak lv nur das telling ist schlechter geworden egal ein thema für sich. Als Konsument hat man keine wahl entweder jetzt kaufen oder später das doppelte oder dreifache bezahlen. Habe mir ein zweit ps5 slim für 419€ gekauft (falls meine launch ps5 irgendwann kaputt geht) und switch 2 für den selben preis. Überlege sogar noch eine series zu kaufen für e-day und gears 4 & 5 habe zwar ally x und dort laufen die spiele super aber bei heutige zeit als verbrauch weis man ganricht wo man ist bei den firmen man hat einfach keine Planungsicherheit und genau das war immer die große Stärke der konsolen Hardware
Da liegst du ganz falsch was die Aussage angeht, dass man als Konsument keine Wahl hat. Mich hat PlayStation als premium Kunden verloren. Ich habe zwar immer noch eine ps5 Pro und auch ps+ premium aber das „“grosse“ Geld für Spiele gebe ich auf dem PC aus.
PlayStation hat mich mit 4k und 120fps gelockt und am Ende konnten schon die First Party Spiele von 2022 nicht mehr wie 30fps abliefern bei hoher Auflösung. Vorallem hatte ich mir einen 65er oled für diese gen gegönnt und Performance Mode spielt sich flüssig, ist aber halt unscharf. Also wurde dem pc ein Upgrade verpasst…..
Wenn die Preise wie jetzt bleiben, dann kann man als Konsument Nein sagen und einfach länger genießen, dass was man hat.
Was glaubt ihr wieso es kein gameplay zu gta6 gibt? Weil es 30 fps sein werden und die pc Community sich kaputt lachen wird.
Wenn die zeitgleich gta 6 rausbringen würden, dann würde man krass sehen, wie wenig die Konsolen eigentlich können. Darum wird nächstes Jahr die neue PlayStation kommen, gta 6 wird da viel besser aussehen und der pc Release wird auch humaner für die Konsolen Spieler sein, einige werden jammern übern den Preis , andere werden kaufen. Du als Konsument entscheidest, was du mit dir anstellen lässt von den Unternehmen.
Ja mag schon sein das du den unterschied siehst auf deine 65 zoll aber mein monitor ist kleiner bzw. Der Sitz Abstand an meinen Wohnzimmer tv weiter weg so das es mir persönlich full HD, was nicht mehr klar geht ist 30fps und 720p. Natürlich könnte ich jetzt sagen selber schuld wenn du so ein grossen tv holst aber wie du schon sagt die leute benutzen das was sie haben und warum soll ich jetzt neuen tv holen wenn die meisten publisher kein 4k erreichen mit 60fps? Meine Aussage war mehr drauf bezogen das wir keine grafischen Sprünge mehr erleben werden da musst du schon 1 Meter sitz Abstand haben damit man in der Ecke sehen kann das das grasshalm besser aufgelöst ist als z.b bei der base ps5. Der grafische Sprung steht in kein normalen kosten Verhältnis mehr für die meisten leute wird ein gta6 mit 30fps völlig ausreichen man kennt doch die ausreden jetzt schon „ich sehe keine unterschied bla bla“ ich sehe z.b echt keine unterschied bei 4k da müsste ich direkt daneben sitzen das ist allen schon rücken technisch nicht möglich 😅
Die Sache ist du kennst es nicht. Du kennst Brot, Käse und Tomatensauce, aber hast es noch nie als Pizza warm aus dem Ofen probiert, also wie soll ich dir rklären, dass das nunmal einen rießen Unterschied macht.
Meine multiplat geniesse ich seit 2024 in einer Qualität, die die ps6 nicht mal so schaffen wird, darum hängt der pc die playstation immer mehr ab.
wenn du irgendwann mal nen oled hast und ne gescheite maschine, dann reden wir nochmal.