PS6 droht 1000-Dollar-Grenze zu knacken: Reine Materialkosten explodieren

Die reine Produktion der kommenden PS6 wird für Sony drastisch teurer als gedacht, womit ein finaler Verkaufspreis von unter 1.000 US-Dollar für Endkunden zunehmend unrealistisch wird.

Der bekannte Hardware-Insider Kepler_L2 meldet einen massiven Anstieg der Materialkosten in den vergangenen drei Monaten. Die Aussagen decken sich mit kürzlichen Analysteneinschätzungen.

Kostenexplosion bei den Bauteilen

Der als zuverlässig geltende Hardware-Leaker Kepler_L2 korrigiert seine eigenen Prognosen zum sogenannten Bill of Materials (BOM) der PS6 nach oben. Lag die Schätzung für die reinen Bauteile im März dieses Jahres noch bei rund 760 US-Dollar, ist dieser Wert durch die anhaltende Komponenten-Krise, stark gestiegene RAM- und Speicherpreise sowie die Inflation um weitere 200 US-Dollar gestiegen. Damit belaufen sich die reinen Fertigungskosten für die Next-Gen-Konsole aktuell auf circa 960 US-Dollar pro Stück.

Dieser Wert bildet lediglich das Fundament der Gesamtkosten ab. Transport, Verpackung, Marketing sowie jahrelange Forschungs- und Entwicklungskosten sind in dieser Summe noch gar nicht enthalten.

Sony steht vor einem erheblichen Rentabilitätsproblem. Historisch gesehen verkaufen Konsolenhersteller ihre Hardware zum Launch oft mit Verlust, um die Basis über Software-Verkäufe und Abonnements zu monetarisieren. Bei der PS4 lag das Minus pro Einheit bei rund 60 Dollar, bei der PS5 im einstelligen Bereich. Ein BOM von 960 US-Dollar bedeutet jedoch, dass Sony die Konsole selbst bei einem Endkundenpreis von 999 US-Dollar mit dreistelligem Verlust pro Gerät subventionieren müsste. Bei zehn Millionen verkauften Einheiten generiert das ein Loch von über einer Milliarde US-Dollar.

Verschiebung der PS6 ist keine Lösung

Trotz der verheerenden Prognosen ist eine Verschiebung der Konsole über das anvisierte Jahr 2027 hinaus unwahrscheinlich. Die Marktanalysen für die Jahre 2027 und 2028 zeigen keine Entlastung an den Rohstoffmärkten, sondern prognostizieren weiter steigende Preise für Halbleiter und Speicherkomponenten. Ein Abwarten würde die Produktionskosten somit potenziell weiter in die Höhe treiben.

Gleichzeitig verschiebt sich das gesamte Preisgefüge der Gaming-Branche nach oben. Valve musste seine neue Steam Machine für 1.049 US-Dollar ankündigen, Microsoft erhöhte zuletzt erneut die Preise für die bestehenden Xbox-Modelle und auch für die Next-Gen-Konsole aus Redmond (Projekt Helix) stehen bereits Summen im Raum, die sich an der 1.000-Dollar-Marke orientieren. Wer auf eine günstige Alternative hofft, wird enttäuscht. Eine digitale Version der PS6 ohne Disc-Laufwerk für 999 US-Dollar gilt intern derzeit als das bestmögliche Szenario für den Verbraucher. Eben nicht billig.

Der klassische Konsolenmarkt, wie wir ihn kennen, existiert über die Preisgestaltung nicht mehr. Eine PS6 für 1.000 US-Dollar bricht komplett mit der Tradition erschwinglicher Wohnzimmer-Hardware und rückt das Hobby in den Premium-Sektor. Für Spieler bedeutet das: Die Zeiten, in denen zum Generationswechsel 500 bis 600 EUR reichten, sind vorbei. Wer Next-Gen-Grafik will, muss ab 2027 Budgets einplanen, die bisher reinen PC-Spielern vorbehalten waren.